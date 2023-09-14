İşverenlerin ne tavır alacağı belli oldu! İşe alım süreci devam edecek mi?

2023'ün 4. çeyreğinde, küresel işe alım beklentileri üst üste dördüncü çeyrekte de yavaş ama istikrarlı bir şekilde artmaya devam ediyor. İşverenler, çalışan seviyelerini geçen çeyreğe göre biraz daha hızlı artırmayı öngördüklerinden bu beklentiler mevsimsellikten arındırılmış Net İstihdam Görünümünün (NEO) 28'den 30'a yükselmesine de yansıdı. ManpowerGroup, ekim - aralık aylarını kapsayan 2023'ün dördüncü çeyreğindeki işe alım beklentilerini ölçmek için 41 ülkede 38 bin 833 işverenle İstihdama Genel Bakış anketini yaptı.

Türkiye'de istihdam beklentileri

Ankete göre, Türkiye'deki işverenlerin NEO puanı yüzde 25 oldu. İşe alım yöneticileri, 2023'ün 3. çeyreğine kıyasla NEO'nun sabit kalacağını, ancak 2022'nin 4. çeyreğine kıyasla 1 puan artacağını öngörüyor. Türkiye, küresel ortalamanın 5 puan altında kalarak istihdam beklentilerinde ikinci yarıda yer alıyor.

İşverenler nasıl bakıyor?

Türkiye'de 9 sektörün tamamında işverenler ekim - aralık 2023 döneminde çalışan sayılarında artış bekliyor. Türkiye'nin en rekabetçi sektörü 34 puanlık istihdam görünümü ile bilgi teknolojileri oldu. Bu sektörde beklentiler geçen çeyreğe göre yüzde 8 puan artarken 2022'nin 4. çeyreğine göre yüzde 1 puan düştü. Bir önceki çeyrekten bu yana beklentilerde en fazla artış gösteren sektör ise yüzde 14 puanlık artışla iletişim hizmetleri oldu.

En rekabetçi bölge neresi?

Türkiye'de 7 bölgenin tamamında işverenler önümüzdeki çeyrekte çalışan sayısında artış bekliyor. Türkiye'deki en rekabetçi bölge 40 NEO puanı ile Karadeniz Bölgesi oldu. Bu bölgede beklentiler 2023 yılının 3. çeyreğinden bu yana 13 puan, 2022'nin 4. çeyreğinden bu yana ise 25 puan artış gösterdi. Bu bölge, geçen yılın aynı döneminden bu yana beklentilerdeki en büyük artışın olduğu bölge de oldu. Geçen çeyrekten bu yana en fazla artış gösteren bölge ise yüzde 19 puanlık artışla Doğu Anadolu Bölgesi oldu. Ayrıca, bu çeyrek Ege'de son 8 yılın en yüksek NEO'su da kaydedildi.

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