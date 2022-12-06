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Ekonomi İşverenlerden asgari ücret için tartışma çıkaracak 600 dolar açıklaması!
Ekonomi

İşverenlerden asgari ücret için tartışma çıkaracak 600 dolar açıklaması!

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe, asgari ücretin 500-600 dolara yükselmesinin kendilerini zorlayacağını söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-12-06 15:15:00 - 2022-12-06 15:49:35
İşverenlerden asgari ücret için tartışma çıkaracak 600 dolar açıklaması!

Asgari Ücret Tespit Komisyonu yarın milyonların gelirini belirlemek için kritik mesaiye başlayacak. Yeni asgari ücret rakamının belirlenmesinin öncesinde açıklamalar peş peşe gelirken, TİM Başkanı Mustafa Gültepe’den çok konuşulacak bir çıkış geldi. Gültepe, asgari asgari ücret zammı için, “2023 yılında eğer üretici ve ihracatçı 500-600 dolar gibi rakamlarla karşılaşırsa rekabetçiliğimizi çok daha fazla kaybederiz" dedi.

Asgari ücret zammı için yüksek tempolu günlere girerken bu kez de dikkat çeken bir çıkış Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden (TİM) geldi. TİM Başkanı Mustafa Gültepe, yeni asgari ücret için, Tespit Komisyonu’nun çalışmalarını sürdürdüğünü hatırlattı. Hem işçi hem de işveren kesiminin memnun olacağı bir sonuca varılmasını umduklarını ifade eden Gültepe, belirlenecek rakam için rekabetçilik vurgusu yaptı.

"Şansımız kalmaz"

Gültepe, "Enflasyonun yüksek olduğu yerlerde beklenti de yüksek oluyor. 2022 yılında bunu yaşadık. Ocak ve temmuzda iki zam verildi. Fiyat verenler ve satanlar çok hassas olmalı. Vererek ve fiyatları yükselterek bir yere gidemeyiz. Kurun da enflasyon kadar artması gerektiğini düşünüyoruz. Enflasyon artarken kur aynı kalırsa Türkiye rekabetçiliğini kaybeder. Mevcut pazarlarda aşağı doğru bir gerileme başlar. (Asgari ücret) 2023 yılında eğer üretici ve ihracatçı 500-600 dolar gibi rakamlarla karşılaşırsa rekabetçiliğimizi çok daha fazla kaybederiz. 2023 yılında ortaya koyduğumuz 275 milyar dolar ihracat hedefimizi yakalama şansımız kalmaz” dedi.

2022 son çeyreği ve 2023 yılının ilk çeyreğinin zor geçebileceğini aktaran Gültepe, "Bizim hedefimiz 2023 yılında ilk 6 ayında olmasa bile ikinci 6 altı ayında Türkiye ihracatını yüzde 10 büyütmek. 2022 yılı başında ortaya konulan 250 milyar dolarlık hedefine Türkiye Cumhuriyeti ihracatçısı olarak ulaştık. 12 aylık ihracatın 252 milyar dolar civarında olacağını tahmin ediyoruz" diye konuştu.

Resesyon tehdidinin arttığını vurgulayan Gültepe, "Dünyanın farklı pazarlarına girme noktasında Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin içinde bulunan sektör ve birliklerle beraber ticari heyetlerle ağırlık veriyoruz. Ticaret Bakanlığının ortaya koymuş olduğu uzak pazarlar hedefleri doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz Türkiye'nin çok fazla pay almadığı pazarlarla ilgili çalışmalara başladık. Bu hafta içinde Güney Kore'ye, ocak ayı sonu itibarıyla Venezuela'ya gideceğiz. Özellikle Kuzey ve Güney Amerika'yı hedef pazarlar haline getirdik. Eyalet eyalet gezip oradaki mevcut pazarlarımızı yukarıya doğru çıkarmak için elimizden geleni yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

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