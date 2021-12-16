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Ekonomi İşverene maliyeti ne olacak? İşte yeni asgari ücretin detayları
Ekonomi

İşverene maliyeti ne olacak? İşte yeni asgari ücretin detayları

Asgari ücret 2022 yılı için brüt 5 bin 4 lira, net 4 bin 253 lira 40 kuruş olarak belirlendi. Brüt asgari ücretin 700 lira 56 kuruşunu çalışan SGK primi, 50 lira 4 kuruşunu çalışanın işsizlik sigortası primi oluşturacak. Yeni asgari ücretin işverene toplam maliyeti ise bir işçi için 5 bin 879 lira 70 kuruş olacak.

Yeniakit Publisher
2021-12-16 17:07:00 -
İşverene maliyeti ne olacak? İşte yeni asgari ücretin detayları

Asgari ücret 2022'de brüt 5 bin 4 lira, net 4 bin 253 lira 40 kuruş olarak uygulanacak, asgari ücretin işverene maliyeti 5 bin 879 lira 70 kuruş olacak.

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret rakamı, 1 Aralık'ta başlayan görüşmelerin ardından belli oldu.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda işçi, işveren ve hükümet heyetlerinin oy birliğiyle asgari ücret brüt 5 bin 4 lira, net 4 bin 253 lira 40 kuruş oldu.

Asgari ücretten gelir ve damga vergisi alınmayacak.

Brüt asgari ücretin 700 lira 56 kuruşunu çalışan SGK primi, 50 lira 4 kuruşunu çalışanın işsizlik sigortası primi (%1) oluşturacak. Yeni asgari ücretin işverene toplam maliyeti bir işçi için 5 bin 879 lira 70 kuruş olacak.

Bunun 5 bin 4 lirası brüt asgari ücret, 775 lira 62 kuruşu sosyal güvenlik primi, 100 lira 8 kuruşu ise işsizlik sigorta primi işveren payından (%2) oluşacak.

Birçok kalemi etkileyecek

Asgari ücret, milyonlarca çalışanın geçim ücreti olmasının yanında, mevzuattaki birçok düzenlemede ölçü olarak kabul edilmesi nedeniyle de tüm vatandaşları yakından ilgilendiriyor.

Başta işsizlik ödeneği olmak üzere, asgari geçim indirimi, kıdem ve ihbar tazminatları, genel sağlık sigortası primi, geçici iş göremezlik ödeneği, SGK prim borçlanmaları ve idari para cezalarının da aralarında olduğu birçok kalem, yeni asgari ücretteki değişimden etkilenecek.

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Yorumlar

Mehmet

Allah bize yardım etsin.Secim var demekki.Zamlar havada uçuşacak
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