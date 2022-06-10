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Dünya İsveç'ten yeni NATO açıklaması
Dünya

İsveç'ten yeni NATO açıklaması

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, İsveç'in NATO sürecinin zaman alacağını söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-06-10 17:52:00 - 2022-06-10 17:53:06
İsveç'ten yeni NATO açıklaması

NATO konusunda basın açıklaması yapan Ann Linde, haziran sonunda İspanya'da yapılacak NATO zirvesinde, İsveç'e üyelik verilmesi konusunda spekülasyon yapmak istemediğini ve NATO sürecinin ülkesi için zaman alacağını söyledi.

Süreç sonunda herkesin memnun olacağı bir sonuç çıkmasını umduğunu kaydeden Linde, "NATO süreci zaman alsa da herkesin mutlu olacağına dair bir umudum var. Bu umut bizim NATO üyesi olmamız, Türkiye'nin de endişelerini ciddiye almamız şeklinde" ifadesini kullandı.

Türkiye ile NATO görüşmelerini yapıcı olarak değerlendiren Linde, görüşmelerin kesintiye uğramayacağını umduğunu sözlerine ekledi.

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