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Gündem İsveç'ten skandal Türkiye kararı: Mahkeme PKK için para toplayan kişi hakkında sınır dışı edilme kararını bozdu!
Gündem

İsveç'ten skandal Türkiye kararı: Mahkeme PKK için para toplayan kişi hakkında sınır dışı edilme kararını bozdu!

Yeniakit Publisher
2023-09-20 15:27:00 - 2023-09-20 15:32:41
İsveç'ten skandal Türkiye kararı: Mahkeme PKK için para toplayan kişi hakkında sınır dışı edilme kararını bozdu!

İsveç yeni bir skandal daha: İsveç'te Yüksek Mahkeme, terör örgütü PKK/YPG için haraç toplayan kişinin sınır dışı edilme kararını resmen bozdu.

İsveç'te Yüksek Mahkeme, ülkede terör örgütü PKK/YPG için haraç toplamaktan 4,5 yıl hapis cezasına çarptırılan 40 yaşındaki kişinin hapis cezasını onarken, cezasını çektikten sonra  sınır dışı edilmesi kararını da iptal etti.

 SINIR DIŞI EDİLME KARARI BOZULDU

Yüksek Mahkeme'den yapılan yazılı açıklamada, söz konusu kişinin "teröre finans sağlamak", "gasp teşebbüsü" ve "silahlı saldırı"dan suçlu bulunduğu ve bir alt mahkemenin verdiği cezanın onandığı belirtildi. Açıklamada, bir alt mahkemenin suçlunun cezasını çektikten sonra Türkiye ülkesine sınır dışı edilme kararını da iptal ettiği kaydedildi.

Stockholm Bölge Mahkemesi, 6 Haziran'da bu kişinin "teröre finans sağlamak", "gasp teşebbüsü" ve "silahlı saldırı" suçlarından 4,5 yıl hapis cezasına çarptırıldığını açıklamıştı. Açıklamada, terör örgütü için haraç toplayan zanlının cezasını çektikten sonra sınır dışı edileceği belirtilmişti. Böylece, ülkede ilk kez, terör örgütü PKK/YPG adına haraç toplayan bir kişiye hapis cezası verilmiş oldu.

İddianameyi hazırlayan Savcı Hans Ihrman, "PKK, İsveç'te şantaj yoluyla para toplamakla suçlanıyor. Uzun süredir organize biçimde yürütülen daha kapsamlı faaliyetlerin bir parçası. Zanlının PKK adına hareket ettiğine dair kuvvetli deliller var." ifadelerini kullanmıştı.

İADESİ TALEP EDİLMİŞTİ

Savcı Ihrman, sanık hakkında 5 yıl hapis cezası isterken, Türkiye ülkesine iade edilmesini talep etmişti. Devlet televizyonu SVT'nin haberinde de sanığın ocak ayında terör örgütü PKK için restorandan silahla tehdit yoluyla haraç istemesi üzerine tutuklandığı belirtilmişti. İsveç İstihbarat Servisi SEPO'nun raporuna göre de cezaya çarptırılan kişi terör örgütü PKK'nın ülkedeki önemli figürlerinden biri. İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, nisanda Dagens Nyheter gazetesine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğini onaylamamasının nedeni olarak terör örgütü PKK/YPG'yi göstermişti. Billström, "PKK'nın topraklarımızdaki faaliyetleri çok geniş." ifadesini kullanmıştı.
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