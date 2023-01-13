İsveç'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik çirkin provokasyona ilişkin ilk açıklama!

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İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, PKK terör örgütünün başkent Stockholm'deki belediye binası önünde gerçekleştirdiği çirkin provokasyonu değerlendirdi.

İsveçli Bakan, terör örgütünü işaret ederek, “Sorumlu kuruluş, amacının İsveç'in NATO'ya üyelik başvurusunu sabote etmek olduğunu açıkça ifade etmiştir” dedi.

İsveç'in başkenti Stockholm'deki belediye binası önünde, PKK'lı teröristler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı. Erdoğan'ın maketini ipte sallandıran hadsizler büyük tepki çekti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu provokasyona ilişkin açıklamasında, "İsveç bu çirkin eylemi kınayarak geçiştirmemeli" demişti.

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, çirkin provokasyona ilişkin değerlendirmesinde, "Başlı başına kınanacak bir davranış" ifadesini kullandı.

İsveçli Bakan şöyle konuştu:

Türkiye ile ilişkiler İsveç için çok önemli. Mutabakat Zaptı uygulaması devam etmektedir. Bu olaylara inanılmaz ciddi bakıyoruz. Demokratik olarak seçilmiş bir yabancı liderin sahte infazını sahnelemek başlı başına kınanacak bir davranıştır, ama özellikle önde gelen iki siyasetçinin öldürüldüğü bir ülkede.

Bu utanç verici hareket, Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğini onaylaması için adım adım birbirlerine güvenmeye çalışan İsveç ve müstakbel NATO Müttefiki Türkiye'nin başlattığı süreci zorlaştırma ve geciktirme riskini taşıyor.

Doğrudan Rusya'nın işine gelen ve ülkemizi zayıflatan bu eylem, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en ciddi güvenlik durumu sırasında yaşandı. Bu konunun ciddiyetini ne kadar vurgulasak azdır.