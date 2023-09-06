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Dünya İsveç'teki Müslümanlar yüce kitabımız Kur'an'ı savunuyor!
Dünya

İsveç'teki Müslümanlar yüce kitabımız Kur'an'ı savunuyor!

Yeniakit Publisher
2023-09-06 22:57:00 -

Yüce Kur’an’ın yakılması hadsizliğine izin veren İsveç yönetimine karşı ülkedeki Müslümanların eylemi sürüyor.

Momika'nın provokasyonu karşısında çileden çıkan İsve'teki Müslümanlar sokaklarda araçları ateşe veriyor.

Öte yandan zaman zaman polisle de çatışmalar yaşayan grubun eylemlerini yasa çıkartılana kadar sürdürecekleri belirtiliyor.

Momika'ya değil Müslümanlara müdahale etmişlerdi!

İsveç polisi, Momika'ya yüce Kur'an'ı yakması için defalarca izin verirken eyleme engel olmak isteyen Müslümanlara müdahale etmişti.

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