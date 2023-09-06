İsveç'teki Müslümanlar yüce kitabımız Kur'an'ı savunuyor!
Yüce Kur’an’ın yakılması hadsizliğine izin veren İsveç yönetimine karşı ülkedeki Müslümanların eylemi sürüyor.
Momika'nın provokasyonu karşısında çileden çıkan İsve'teki Müslümanlar sokaklarda araçları ateşe veriyor.
Öte yandan zaman zaman polisle de çatışmalar yaşayan grubun eylemlerini yasa çıkartılana kadar sürdürecekleri belirtiliyor.
Momika'ya değil Müslümanlara müdahale etmişlerdi!
İsveç polisi, Momika'ya yüce Kur'an'ı yakması için defalarca izin verirken eyleme engel olmak isteyen Müslümanlara müdahale etmişti.