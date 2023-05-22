İsveç'te yaşayan PKK destekçisi Yetişkin, Kılıçdaroğlu için oy istedi
İsveç'te yaşayan PKK terör örgütü destekçisi eski Yüksekova Belediye Başkanı Ruken Yetişkin, örgütün kanalından seslenerek, tüm destekçilerinin Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na vermesini istedi.
Türkiye'de terör örgütü PKK militanlarının cenazelerine katılan ve terör örgütü PKK'nın propagandasını yapmaktan Türkiye'de çeşitli hükümler giyen PKK terör örgütü destekçisi eski Yüksekova Belediye Başkanı Ruken Yetişkin, İsveç'te HDP'nin paravan partisi Yeşil Sol'un eş başkanlığını yapıyor.
İsveç'teki seçmeni sandığa gitmesi için örgütün kanalından çağrı yapan Yetişkin, milyonların oy verdiği Recep Tayyip Erdoğan'a diktatör şeklinde hakaretler ederken, Kılıçdaroğlu'na oy istedi.
Seçmenin sandığa gitmesi içinde yalan söyleyen Yetişkin, dün İsveç'te ilk gün kullanılan 6 bin 600 oyunun hepsinin kendilerinin olduğunu öne sürdü. Yetişkin'in, İsveç'te terör örgütü PKK'nın gösterilerinde de boy gösterdiği biliniyor.