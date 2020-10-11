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Dünya İsveç'te Kur'an yakan Danimarkalı aşırı sağcıdan yeni provokasyon
Dünya

İsveç'te Kur'an yakan Danimarkalı aşırı sağcıdan yeni provokasyon

İsveç'te Kur'an-ı Kerimimizi yakan ve ülkeye girişi yasaklanan aşırı sağcı Danirmarkalı Rasmus Paludan, eylemlerini devam ettireceğini söyleyerek provokasyonda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-10-11 00:30:00 -
İsveç'te Kur'an yakan Danimarkalı aşırı sağcıdan yeni provokasyon

Avrupa'da devam eden İslamofobi kendini tekrar gösterdi. İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakan Danimarkalı aşırı sağcı Rasmus Paludan, Kuran'ı Kerim yakmaya devam edeceğini açıkladı.

İsveç, vatandaşlığını reddetti

İsveç resmi haber ajansı TT'nin haberine göre, İsveç'e 2 yıl giriş yasağı bulunan ve Kur'an-ı Kerim yakmak için geçen ay bu ülkenin vatandaşlığına başvuran Paluden'in vatandaşlık başvurusu kabul edildi.

Danimarka'nın Ekstra Bladet gazetesine açıklamada bulunan İslam karşıtı Paluden, babası İsveç vatandaşı olduğu için bu hakkın kendisine verildiğini ifade etti. Ağustos ayında Kur'an-ı Kerim yakmak için Malmö'ye giriş hakkı vermeyen İsveç devletine 1 milyon kron (Yaklaşık 96 bin euro) tazminat davası açtığını kaydeden Paluden, İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakmaya devam edeceğini belirtti.

İsveç'e girişi yasaklandı

Malmö Emniyet Müdür Yardımcısı Mattias Sigfridsson, Paluden'in provokasyon için İsveç'e girişinin engellenmesini anayasal yetkiye dayanarak verdiklerini ifade ederken, "Paluden o zaman Danimarka vatandaşıydı, bizde yetkimizi kullandık." şeklinde konuştu.

Kur'an-ı Kerim'i yakmışlardı

Danimarka'dan İsveç'in Malmö kentine gelen Stram Kurs lideri Rasmus Paludan'ın yandaşları, 28 Ağustos'ta Kur'an-ı Kerim yakmıştı.

Geçen ay da Paludan'ın yandaşları Türklerin ve Müslümanların kalabalık yaşadığı İsveç'in başkenti Stockholm'ün Rinkeby Mahallesi'nde gizlice Kur'an-ı Kerim yakarak sosyal medyada paylaşmıştı.

Rasmus Paludan kimdir?

Daha önce avukat olarak çalışan Rasmus Paludan, 2017'de Stram Kurs adlı partisini kurarak, ülkedeki Müslümanlara yönelik ırkçı ve İslam karşıtı söylemlerle parlamento seçimlerine katılmıştı. Kur'an-ı Kerim yakarak gündeme gelen Paludan, 2019'da yapılan parlamento seçimlerinde aldığı 1,79 oyla, 2 barajının altında kalmıştı.

 

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