  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel İsveç'te Kovid-19'a karşı aşılama başladı
Aktüel

İsveç'te Kovid-19'a karşı aşılama başladı

Yeniakit Publisher
2020-12-27 11:00:52 -
İsveç'te Kovid-19'a karşı aşılama başladı

STOCKHOLM (AA)- İsveç'te yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı ilk aşı huzurevinde yaşayan 91 yaşındaki bir kişiye yapıldı.

Alman biyoteknoloji şirketi Pfizer/BioNTech aşısının 4 bin dozdan oluşan ilk partisinin dün ulaştığı İsveç'te, öncelikle yaşlı bakımevlerinde kalanlara aşı yapılmaya başlandı.

İsveç'te ilk aşı Mjölby kentinde huzurevinde yaşayan 91 yaşındaki Gun-Britt Johnsson'a yapıldı.

- Noel indirimine akın

Kovid-19'la mücadelede hafif önlemler alarak "sürü bağışıklığı" stratejisini uygulayan İsveç'te Noel sonrası indirimden yararlanmak isteyenler AVM ve mağazalara akın etti. Yetkililerin uyarısına aldırış etmeyenlerden büyük bölümünün maske takmadığı gözlendi.

- İsveç son 100 yılın en yüksek ölüm oranı ulaştı

Resmi istatistik kurumu SCB'nin yayımladığı rapora göre, İsveç'te kasım ayında 1918 yılında yaşanan İspanyol gribinin ardından en yüksek ölüm oranına ulaşıldı.

- "Sürü bağışıklığı" stratejisi başarısız oldu

İsveç hükümetinin Kovid-19 stratejisini inceleyen Korona Komisyonunun yayımladığı raporda, Kovid-19'la mücadelede hafif önlemler alınan ülkede "sürü bağışıklığı" stratejisinin başarısız olduğu bildirilmişti.

Salgında özellikle yaşlıların korunamadığına dikkat çekilen raporda, "Huzurevlerinde çalışanların büyük bölümü virüs kriziyle mücadelede yalnız bırakıldı. Huzurevlerinde geç önlemler alındı, yaşlılar korunamadı." ifadeleri kullanılmıştı.

Halk Sağlık Müdürlüğünün açıkladığı rakamlara göre, 10 milyon nüfuslu ülkede Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 8 bin 279'a çıktı. Ülkede vaka sayısı da 396 bin 48'e yükseldi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Samsung Galaxy S21 serisinin özellikleri belli oldu
Teknoloji

Samsung Galaxy S21 serisinin özellikleri belli oldu

Samsung'un 14 Ocak günü tanıtması beklenen Galaxy S21 serisinin özellikleri ve fiyat listesi yayınlandı. İşte detaylar.
Alpay Özalan Yılmaz Özdil'e ağzının payını verdi
Siyaset

Alpay Özalan Yılmaz Özdil'e ağzının payını verdi

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, 'Cumhuriyet Heykel Partisi' dediği için kendisini hedef alan Yılmaz Özdil'e, 'Senin de boş vaktin ..
Le Figaro'dan ilginç kapak! Bir türlü unutamıyorlar
Dünya

Le Figaro'dan ilginç kapak! Bir türlü unutamıyorlar

Fransız dergisi Le Figaro Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Osmanlı İmparatorluğunu kapağına taşıdı.
Satılık 2017 model Volkswagen Golf
Satılık 2017 model Volkswagen Golf

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay