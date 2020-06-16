İsveç’te korona virüsten ölenlerin sayısı 5 bine yaklaştı

İsveç’te yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 48 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 4 bin 938’e ulaştı. Yaz Ortası Bayramının yaklaşmasıyla İsveçlilere kalabalıktan uzak durulması yönünde uyarı yapıldı.

İsveç Ulusal Halk Sağlığı Kurumu tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında 48 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Ülkede salgının baş göstermesinden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 4 bin 938’e yükseldiği belirtildi. Ülke genelinde 940 yeni vaka tespit edildiği, toplam vaka sayısının 53 bin 383’e ulaştığı aktarıldı. Hastanelerde tedavi gören hasta sayısı ise 2 bin 317 olarak açıklandı.

İsveç Devlet Epidemiloğu Anders Tegnell yaptığı açıklamada, "Gelecek hafta İsveç’in en önemli bayramlarından Yaz Ortası Bayramı başlıyor. İsveçlilerin en çok seyahat ettiği haftalardan biri. Ancak seyahatlerde sosyal mesafe ve kalabalıklardan uzak durmalarını tavsiye ediyorum. Enfeksiyon riskinin bitmediğini bilerek hareket etmeleri gerekiyor" dedi.

İsveç, salgına yönelik sıkı tedbir almaması nedeniyle çoğu Avrupa ülkesinden ve komşu ülkelerden eleştiri alıyor. Ülkede salgının baş göstermesinden bu yana restoranlar, kafeler ve alışveriş merkezleri kapatılmamıştı.