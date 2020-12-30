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Teknoloji İsveç'te İslam düşmanlarından alçaklık
Teknoloji

İsveç'te İslam düşmanlarından alçaklık

İsveç’in Uppsala şehrinde bulunan camiye aşırılar tarafından tehdit mektubu yollandı.

Yeniakit Publisher
2020-12-30 00:27:00 -
İsveç'te İslam düşmanlarından alçaklık

İsveç'in Uppsala şehrinde bulunan camiye kimliği belirsiz kişiler tarafından tehdit mektubu gönderildi. Mektupta, “Burada hoş karşılanmıyorsunuz” ifadeleri kullanılırken, İsveç Ulusal Bomba Ekibi mektubun içindeki madde nedeni ile alarma geçti. İsveç Ulusal Adli Tıp Merkezi tarafından incelenen maddenin barut olduğu ortaya çıktı.

Cami Sözcüsü Shadi Kaaskeen yaptığı açıklamada, “Bundan sonra neler olacağını bilmiyoruz” ifadelerini kullanarak, “Polisten bizi korumalarını istiyoruz” dedi.

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