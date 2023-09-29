İsveç'te çete savaşı! Ölüler var

Çarşamba gecesi başkent Stockholm'de bir banliyöde 18 yaşında bir kişi vurularak öldürüldü. Olaydan saatler sonra başkentin güneyindeki Jordbro'da meydana gelen silahlı saldırıda ise bir kişi öldü, bir kişi de yaralandı. Perşembe günü yine başkentin batısındaki Uppsala'da meydana gelen patlamada 20'li yaşlarda bir kadın hayatını kaybetti.

Devlet televizyonuna konuşan İsveç Adalet Bakanı Gunnar Strömmer, "Son derece trajik bir gelişme. İnsanların öfke, korku ve üzüntü duyduğunu anlıyorum." ifadesini kullandı.

Biri Türkiye'de yaşayan İsveç-Türkiye (çifte) vatandaşı, diğeri ise eski yardımcısı tarafından yönetilen iki çetenin uyuşturucu ve silahlar için savaştığı belirtiliyor.

İsveç medyası, hayatını kaybeden kadının muhtemelen hedefteki kişi olmadığını ve asıl hedefin yandaki ev olduğunu aktardı.

Kamu yayın kuruluşu SVT, ölümcül silahlı saldırılar nedeniyle ülkede eylül ayında 11 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

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SVT haberinde, polisin istatistik tutmaya başladığı 2016 yılından bu yana 2023 eylül ayının silahlı saldırılar açısından 'en ölümcül dönem' olarak kayıtlara geçtiği bilgisini paylaştı.

Silahlı saldırıların mı yoksa patlamanın mı birbiriyle bağlantılı olduğu henüz bilinmiyor.

İsveç medyası, üç olaydan en az ikisinin bir şekilde çeteler arası husumetle bağlantılı olduğunu yazdı.

Bunun da son yıllarda gerek arabalı gerekse bombalı saldırı olaylarına sahne olan ülkede giderek büyüyen bir sorun haline geldiğine işaret edildi.

Stockholm'e bağlı Jordbro banliyösündeki ölümcül silahlı saldırıya karıştıkları şüphesiyle 4 kişi gözaltına alındı.

Polis, iki evin dış cephesini havaya uçuracak kadar şiddetli olan Uppsala patlamasıyla ilgili olarak da iki kişinin daha tutuklandığını duyurdu.

Hafta başında ise ülkenin orta kesimlerinde meydana gelen iki şiddetli patlamada en az 3 kişi yaralanmış, binalar ağır hasar görmüştü.

Ülkedeki merkez sağ hükümet, çete bağlantılı suçlarla mücadele yasalarını sıkılaştırıyor.

Kaynak: Euronews