  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Toprağa baktı mı yer altında ne var ne yok gören Şener Üşümezsoy açıkladı! Türkiye, Gazze’nin altında bulunan hazineden nasıl dışarı atılıyor

Altın sahiplerini heyecanlandıran uyarı: Sadece 24 saat kaldı! “Pazartesi yaşanacaklara hazır olun” diyerek duyurdu! Resmen şok etti

Türkiye yaptı dünya izledi! 20 yılda çığır açıldı: Bakan Uraloğlu rakamlarla açıkladı

10 bin liraya tapu sahibi olabilirsiniz! Bu iller için düğmeye basıldı! Kaçırılmayacak fırsat

Düğmeye basıldı: Bu hesaplar tarihe karışacak! Hemen kontrol edin, sadece ve sadece 5 gün kaldı

Amerikalıların düşürdüğü Türk SİHA'sı ile ilgili şok bilgi! Meğer…

Babacan’a çok büyük şok! İşte şimdi hapı yuttu! Bunu duyunca, oturup ağlayacak

Hep mağdur hep mağdur! Ahmet Hakan şok etti! Bu işin içinden nasıl sıyrıldı, akıl alır gibi değil

Netanyahu'nun evini bastılar! İsrailliler cinnetin eşiğinde

Askeri kışlaya saldırı yapıldı! Sokağa çıkma yasağı ilan ettiler
Gündem İsveç'te cami düşmanına bir kötü haber daha: Devlet televizyonu tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu!
Gündem

İsveç'te cami düşmanına bir kötü haber daha: Devlet televizyonu tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu!

Yeniakit Publisher
2023-11-26 22:08:00 - 2023-11-26 22:17:17
İsveç'te cami düşmanına bir kötü haber daha: Devlet televizyonu tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu!

Ülkede yeni cami inşaatlarına izin verilmemesi ve mevcutların yıkılmasını isteyen aşırı sağcı SD lideri Jimmie Akesson’a ağır eleştirildi. Akesson’un açıklaması İsveç’e NATO üyeliği konusunda farklı bir ağır yük getirdi.

İsveç’te Başbakan Ulf Kristersson’un azınlık hükümetini dışarıdan destekleyen aşırı sağcı İsveç Demokratlar Partisi (SD) lideri Jimmie Akesson’u ülkede yeni cami inşaatlarına izin verilmemesi ve mevcutların yıkılmasını isteyen konuşması, Kristersson ve devlet televizyonu SVT tarafından eleştirildi.

SVT’ye konuşan İsveç’in eski Ankara Büyükelçisi Michael Sahlin: “Türkiye, Demokratlar Partisinin geçmişte sorunlu şeyler söylediğini biliyordu fakat bu ortamda parti liderinin camilerin yıkılması gerektiğini söylemesi aşırılık ve son derece talihsiz bir durumdur. Akesson’un açıklaması İsveç’e NATO üyeliği konusunda farklı bir ağır yük getirdi.” değerlendirmesinde bulundu. İsveç Başbakanı Ulf Kristersson da haber ajansı TT’ye yaptığı açıklamada, İsveç’te herkesin dinlerini bireysel olarak ve topluluk içinde birlikte yaşayabilmeleri temel ilkesine dayanan anayasal bir din özgürlüğü hakkı bulunduğunu kaydederek “İsveç’te ibadethaneleri yıkmıyoruz.” dedi.

İsviçre ülkesi aylık 103 bin TL'ye binlerce işçi arıyor! İşte o ülkede en çok eleman aranan meslekler!
İsviçre ülkesi aylık 103 bin TL'ye binlerce işçi arıyor! İşte o ülkede en çok eleman aranan meslekler!

Dünya

İsviçre ülkesi aylık 103 bin TL'ye binlerce işçi arıyor! İşte o ülkede en çok eleman aranan meslekler!


ÖNE ÇIKAN VİDEO

İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısı Suudi Arabistan’da yapıldı! Bakan Tunç'tan 'Gazze' çağrısı: Türkiye kararını açıkladı!
İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısı Suudi Arabistan’da yapıldı! Bakan Tunç'tan 'Gazze' çağrısı: Türkiye kararını açıkladı!

Gündem

İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısı Suudi Arabistan’da yapıldı! Bakan Tunç'tan 'Gazze' çağrısı: Türkiye kararını açıkladı!

Türkiye, Çin malı güneş paneli ithalat gözetimi için 5 ülkeye soruşturma yapılacak diyerek duyurdu
Türkiye, Çin malı güneş paneli ithalat gözetimi için 5 ülkeye soruşturma yapılacak diyerek duyurdu

Aktüel

Türkiye, Çin malı güneş paneli ithalat gözetimi için 5 ülkeye soruşturma yapılacak diyerek duyurdu

Balkanlardan gelen kar İstanbul ilimize yağacak: Bulgaristan bembeyaz! Şapka, eldiven ve atkıları hazırlayın!
Balkanlardan gelen kar İstanbul ilimize yağacak: Bulgaristan bembeyaz! Şapka, eldiven ve atkıları hazırlayın!

Yaşam

Balkanlardan gelen kar İstanbul ilimize yağacak: Bulgaristan bembeyaz! Şapka, eldiven ve atkıları hazırlayın!

Oyuncu Emre Kınay çıldırdı! İBB'nin beceriksizliğini yüzlerine vurdu: Liyakatsizler! İşini adam gibi yap İmamoğlu!'
Oyuncu Emre Kınay çıldırdı! İBB'nin beceriksizliğini yüzlerine vurdu: Liyakatsizler! İşini adam gibi yap İmamoğlu!'

Gündem

Oyuncu Emre Kınay çıldırdı! İBB'nin beceriksizliğini yüzlerine vurdu: Liyakatsizler! İşini adam gibi yap İmamoğlu!'

Jorge Jesus'a yan bakılmıyor! İnanılmaz sezon: dünyaya dersi verdi! Araplardan tarihi galibiyet, gol patlaması
Jorge Jesus'a yan bakılmıyor! İnanılmaz sezon: dünyaya dersi verdi! Araplardan tarihi galibiyet, gol patlaması

Spor

Jorge Jesus'a yan bakılmıyor! İnanılmaz sezon: dünyaya dersi verdi! Araplardan tarihi galibiyet, gol patlaması

Eline kamerasını alıp suya daldı, Görenleri hayran bıraktı! Suyun altındakileri görenlerin izlerken nefesi kesildi, şaşkına uğradılar
Eline kamerasını alıp suya daldı, Görenleri hayran bıraktı! Suyun altındakileri görenlerin izlerken nefesi kesildi, şaşkına uğradılar

Aktüel

Eline kamerasını alıp suya daldı, Görenleri hayran bıraktı! Suyun altındakileri görenlerin izlerken nefesi kesildi, şaşkına uğradılar

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İsviçre ülkesi aylık 103 bin TL'ye binlerce işçi arıyor! İşte o ülkede en çok eleman aranan meslekler!
Dünya

İsviçre ülkesi aylık 103 bin TL'ye binlerce işçi arıyor! İşte o ülkede en çok eleman aranan meslekler!

Dünyanın en zengin ülkelerinden İsviçre, işçi alımı için resmen harekete geçti. Maaşlar 103 bin lira ile 202 bin lira'ya kadar çıkabiliyor. ..
Mısır'dan İstanbul'a geliyordu! Ege denizi facia: Kargo gemisi battı! Midilli açıklarında 13 denizci kayıp
Dünya

Mısır'dan İstanbul'a geliyordu! Ege denizi facia: Kargo gemisi battı! Midilli açıklarında 13 denizci kayıp

Ege Denizi'nde tam anlamıyla bir facia yaşandı. Yer Midilli açıklarında 14 kişiyi taşıyan "Raptor" adlı kargo gemisi battı. Yunan Sahil Güve..
Hamas'tan basın açıklaması! 'Erdoğan'ın çabalarına yanıt olarak serbest bıraktık'
Gündem

Hamas'tan basın açıklaması! 'Erdoğan'ın çabalarına yanıt olarak serbest bıraktık'

Hamas İslami Direniş Hareketi, katil İsrail ile yapılan esir takası anlaşması kapsamında ellerinde bulunan 4 Taylandlı esiri de serbest bıra..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23