İsveç'te binlerce Müslüman böyle Kur'an okudu
İsveç'te Kur'an'a yönelik üst üste gerçekleşen saldırılara Avrupa'daki Müslüman toplulukların tepkisi devam ediyor.
İsveç'te Kur'an'a yönelik üst üste gerçekleşen saldırılara Avrupa'daki Müslüman toplulukların tepkisi devam ediyor.
İsveç'te Kuran-ı Kerim'i hedef alan saldırılara karşı bugün İsveç'in en büyük şehirlerinden Malmö'deki meydanda toplanan binlerce Müslüman ellerinde Kur'an-ı Kerim ile eylem yaptı.
Felak ve Nas surelerinin de okunduğu gösterid Müslümanlar kelime-i tevhid ve tekbir tekrarladı.
Öte yandan körfez ülkelerinden Kuveyt'in İsveç'te dağıtılmak üzere 100 bin adet Kur'an'ı İsveç dilinde basmaya karar verdiği öğrenildi.
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