  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Çiftçi kazmayı vurdukça topraktan altın fışkırdı! Mısır tarlasından servet çıktı

Erdeme bak: SP Milletvekili, Gelecek Partisi Teşkilat Başkanı!

Karayolunda teknenin altında kaldı! Bir garip kaza...

Yunanistan ve ABD şimdi yandı! Türkiye'nin yeni silahı Rampus ortaya çıktı... Özellikleri şok etkisi yapacak

İstanbul ve İzmir’in ardından CHP’li Ankara Büyükşehir Belediyesi de iflasın eşiğinde! Başkent de yavaş ‘Yavaş’ batıyor!

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş üstüne basa basa uyardı: Elinde TL olanlar bunu yapsın

CHP İstanbul’u çöplüğe dönüyor! Türkiye’nin en gelişmiş metro istasyonunda rezil görüntüler

Hani engelleniyordun! Ekrem İmamoğlu, Bakan Özhaseki'yi ziyaret etti “Verimli bir görüşme gerçekleştirdik”

Alman gazetesi Erdoğan’ı Superman'e benzetti

Foyası ortaya çıkan Tunç Soyer öyle bir şey yaptı ki... Yok böyle rezalet!
Dünya İsveç'te binlerce Müslüman böyle Kur'an okudu
Dünya

İsveç'te binlerce Müslüman böyle Kur'an okudu

Yeniakit Publisher
2023-07-13 15:15:00 - 2023-07-13 15:17:33

İsveç'te Kur'an'a yönelik üst üste gerçekleşen saldırılara Avrupa'daki Müslüman toplulukların tepkisi devam ediyor.

İsveç'te Kur'an'a yönelik üst üste gerçekleşen saldırılara Avrupa'daki Müslüman toplulukların tepkisi devam ediyor.

İsveç'te Kuran-ı Kerim'i hedef alan saldırılara karşı bugün İsveç'in en büyük şehirlerinden Malmö'deki meydanda toplanan binlerce Müslüman ellerinde Kur'an-ı Kerim ile eylem yaptı.

Felak ve Nas surelerinin de okunduğu gösterid Müslümanlar kelime-i tevhid ve tekbir tekrarladı.

Öte yandan körfez ülkelerinden Kuveyt'in İsveç'te dağıtılmak üzere 100 bin adet Kur'an'ı İsveç dilinde basmaya karar verdiği öğrenildi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23