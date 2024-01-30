  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Her şey CHP’den istediğini koparmak için! Başak Demirtaş'tan flaş adaylık hamlesi

CHP'de diktatör istifası

Ahmet Hakan, İmamoğlu’nun fişini çekti! Sen ne yaptın böyle! Bakalım şimdi ne olacak

Beklenmedik flaş karar az önce duyuruldu! Erdoğan o ismi görevden aldı

CHP’de ortalık toz duman! Aday yapılmayan Soyer açtı ağzını yumdu gözünü

O gelişme, Ahmet Hakan’ı resmen çileden çıkardı! Alçaklığın daniskası, şerefsizliğin nirvanası, kalleşliğin de Everest’i

İsrail yeni bir hastane katliamı yapacak! Hastanede 3 bin 600 kişi var!

Ekrem İmamoğlu'nu kahreden gelişme! Acı haberi gece yarısı böyle aldı

Son dakika! Hamas duyurdu: Hazırız!

Sisi'nin Mısır'ı Türkiye'nin kapısını çaldı! 'Sizden satın almak istiyoruz' diyerek başvurdular
Dünya İsveç'te ayrımcılığa uğrayan başörtülü kadına tazminat
Dünya

İsveç'te ayrımcılığa uğrayan başörtülü kadına tazminat

Yeniakit Publisher
2024-01-30 22:58:00 -
İsveç'te ayrımcılığa uğrayan başörtülü kadına tazminat

İsveç'te sağlık kontrolü esnasında başörtüsünün çıkarılması istenen Müslüman bir kadına, dini ayrımcılığa uğradığı gerekçesiyle 6 bin 200 avro tazminat ödenmesine karar verildi.

İsveç Ayrımcılık Ombudsmanının yazılı açıklamasına göre, Uppsala kentinde boyun ağrısı şikayetiyle bir sağlık merkezine başvuran ismi paylaşılmayan Müslüman kadından doktor başörtüsünü çıkarmasını istedi.

"Başörtülü kadının dini ayrımcılığa maruz kaldığını tespit ettik"

Kadının 22 Mart 2023'te maruz kaldığı ayrımcılık olayını ombudsmana taşıdığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Doktor kadının başörtüsü ile ilgili olmayan rahatsızlığına rağmen kadının başörtüsünü çıkartmasını istemesinden dolayı dini ayrımcılığa maruz kaldığını tespit ettik. Sağlık merkezinin bağlı bulunduğu Uppsala Belediyesinin söz konusu kadına 6 bin 200 avro tazminat ödemesine karar verdik."

Uppsala Belediyesi de karar hakkında açıklama yapmayacağını duyurdu.

AB Adalet Divanı'ndan skandal başörtüsü kararı
AB Adalet Divanı'ndan skandal başörtüsü kararı

Dünya
ÖNE ÇIKAN VİDEO

AB Adalet Divanı'ndan skandal başörtüsü kararı

Kızıl Goncalar dizisinde başörtülü kadın skandalı! Fox Tv Müslümanları çileden çıkardı
Kızıl Goncalar dizisinde başörtülü kadın skandalı! Fox Tv Müslümanları çileden çıkardı

Medya

Kızıl Goncalar dizisinde başörtülü kadın skandalı! Fox Tv Müslümanları çileden çıkardı

Fransa'da başörtüsü kararı! 3 ay hapis cezası verildi
Fransa'da başörtüsü kararı! 3 ay hapis cezası verildi

Dünya

Fransa'da başörtüsü kararı! 3 ay hapis cezası verildi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23