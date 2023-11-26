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Gündem İsveçli ırkçı lider kafayı yemiş: Camileri yıkmamız gerekiyor
Gündem

İsveçli ırkçı lider kafayı yemiş: Camileri yıkmamız gerekiyor

Yeniakit Publisher
2023-11-26 10:56:00 -
İsveçli ırkçı lider kafayı yemiş: Camileri yıkmamız gerekiyor

Partisinin taşra günlerinde konuşan Akesson, İsveç’te yeni cami inşaatının derhal durdurulmasını da talep ederken, “Anti demokratik, anti-İsveç, anti-semitik propagandanın, İsveç toplumu hakkında yanlış bilgilerin yayıldığı cami binalarını da yıkmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Ana muhalefet partisi lideri Magdelana Andersson’a da sert eleştiriler yönelten Akesson, Sosyal Demokratların İslamcı hareketin aktif bir parçası olduğunu iddia etti, “Bu parti liderinin yeniden başbakan olabilmesi için İslamcı oylara ihtiyacı var” dedi. İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ise, Akesson’un açıklamalarını yorumlarken, ülkesinin daha fazla kutuplaşmaya değil, birliğe ihtiyacı olduğunu ifade etti.

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