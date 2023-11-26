İsveçli ırkçı lider kafayı yemiş: Camileri yıkmamız gerekiyor

Ana muhalefet partisi lideri Magdelana Andersson’a da sert eleştiriler yönelten Akesson, Sosyal Demokratların İslamcı hareketin aktif bir parçası olduğunu iddia etti, “Bu parti liderinin yeniden başbakan olabilmesi için İslamcı oylara ihtiyacı var” dedi. İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ise, Akesson’un açıklamalarını yorumlarken, ülkesinin daha fazla kutuplaşmaya değil, birliğe ihtiyacı olduğunu ifade etti.

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