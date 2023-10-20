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Dünya İsveçli çevre aktivisti Greta'dan Filistin'e destek grevi!
Dünya

İsveçli çevre aktivisti Greta'dan Filistin'e destek grevi!

Yeniakit Publisher
2023-10-20 23:40:00 - 2023-10-20 23:49:04
İsveçli çevre aktivisti Greta'dan Filistin'e destek grevi!

İsveçli çevre aktivisti Greta Thunberg, Filistin’e destek için grev başlattıklarını duyurdu.

Thunberg, sosyal medya platformu Twitter/ X'ten, "Bugün Filistin ve Gazze (Gazze Şeridi) ile dayanışma için grev yapıyoruz." paylaşımında bulundu.

Thunberg, "Dünyanın, Filistinliler ve etkilenen tüm siviller için sesini yükseltmesi, derhal ateşkes, adalet ve özgürlük çağrısında bulunması gerekiyor." ifadesini kullandı.

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