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Gündem İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin oylamasında hangi partiler 'evet' hangileri 'hayır' dedi?
Gündem

İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin oylamasında hangi partiler 'evet' hangileri 'hayır' dedi?

Yeniakit Publisher
2024-01-23 23:40:00 - 2024-01-23 23:47:08
İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin oylamasında hangi partiler 'evet' hangileri 'hayır' dedi?

TBMM Genel Kurulu, Kuzey Atlantik Antlaşması'na (NATO) İsveç'in Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi kabul edildi.

İsveç'in NATO üyeliği oylamasında  287 milletvekili "evet" oyu kullanırken, 55 milletvekili de "hayır" oyu kullandı. 4 milletvekili ise "çekimser" kaldı.

TBMM Genel Kurulu'ndaki oylamada; AK Parti, MHP, CHP ve DEVA Partisi "evet" oyu kullanan partiler oldu.

Yeniden Refah Partisi, HÜDA PAR, İYİ Parti, Saadet Partisi, TİP, DP, DSP ve DEM Partililer ise oylamada "hayır" dedi.

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