İsveç, yurt dışı seyahat önerilerini 15 Temmuz’a kadar uzattı

İsveç’te yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle zorunlu olmayan yurt dışı seyahatlerine yönelik yapılan önerilerin 15 Temmuz’a kadar uzatıldığı duyuruldu.

İsveç Başbakanı Stefan Löfven, Dışişleri Bakanı Ann Linde ve Sosyal Güvenlik Bakanı Lena Hallengren ile basın toplantısı gerçekleştirdi. Başbakan Löfven yaptığı açıklamada, "Bu yaz yapılacak gezi ve seyahatler için herkes kendi sorumluluğunu alması gerekiyor. Ayrıca korona virüs salgınında arzu ettiğimiz yerde değiliz. Sizlere salgının bittiği müjdesini vermek isterdim. Önümüzdeki yaz tatilleri ve seyahatler geçmiş yıllardaki olmayacaktır" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Ann Linde ise, "Korona virüs nedeniyle yurt dışına seyahat önerilerini 15 Temmuz’a kadar uzattık. Yurt dışında evleri olan vatandaşlarımız gidecekleri ülkelerin önerilerine uymaları gerekiyor" dedi.

Öte yandan İsveç’te şu ana kadar korona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 460’a, ülke genelinde toplam vaka sayısı ise 27 bin 909’a yükseldi.