İsveç yan çizdi: Teröristleri vermiyor

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, terör örgütleriyle ilgili mücadeleyi anlattı ve "İsveç'ten 28 terör suçlusunun iadesini istedik, 22'si reddedildi. Ortağınızın güvenliğini tehdit eden terör örgütüne ev sahipliği yaparsanız, teröristleri iade etmezseniz NATO üyeliğinde olumlu ilerleme söz konusu olmaz.

Kırmızı bülten taleplerimiz İnterpol tarafından sonuçsuz bırakılıyor. 112 ülkeye bin 387 iade talebimiz oldu. Sadece 3'ü kabul edildi. 374 talep reddedildi.

FETÖ yargılamalarında 253 bin 754 kişi hakkında karar verildi; bunun 122 bin 904'ü mahkumiyet, 97 bin 708'i beraat.

FETÖ ele başının 22 suçtan iadesini istedik. Bugüne kadar bir cevap söz konusu değil. ABD'nin FETÖ'nün iadesi konusundaki taleplerimize duyarsız kalması hukuki değil siyasi." dedi.



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