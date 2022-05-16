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Siyaset İsveç ve Finlandiya'dan yeni Türkiye hamlesi
Siyaset

İsveç ve Finlandiya'dan yeni Türkiye hamlesi

İsveç Dışişleri Bakanlığı, İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde ve Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto'nun NATO üyelik başvurularını görüşmek için Türkiye'ye gideceğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-05-16 19:11:00 -
İsveç ve Finlandiya'dan yeni Türkiye hamlesi

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde ve Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto'nın, NATO üyelik başvurularını görüşmek için Türkiye'ye gidecekleri bildirildi.

İsveç Dışişleri Bakanlığından İsveç'in resmi haber ajansı TT'ye yapılan açıklamada, Linde ve Haavisto'nun, NATO üyelik başvurularını görüşmek için Türkiye'ye gidecekleri belirtildi.

Açıklamada, bakanların Ankara'da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşecekleri kaydedildi. Linde, dün, ülkesinin NATO üyeliğine başvurması yönünde aldığı kararı değerlendirmek için çok yakında Ankara'ya bir heyet gönderileceğini açıklamıştı.

 

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