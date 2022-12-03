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Gündem İsveç sözünü tutacak gibi! PKK’lı Mahmut Tan’ı Türkiye’ye iade etti
Gündem

İsveç sözünü tutacak gibi! PKK’lı Mahmut Tan’ı Türkiye’ye iade etti

İsveç NATO’ya girebilmek için Türkiye’ye verdiği sözü tutacak gibi görünüyor. Hakkında terör örgütü PKK üyeliğinden 6 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulanan Mahmut Tat'ı Türkiye'ye iade etti.

Yeniakit Publisher
2022-12-03 02:40:00 -
İsveç sözünü tutacak gibi! PKK’lı Mahmut Tan’ı Türkiye’ye iade etti

İsveç'te önceki gün gözaltına alınan Mahmut Tat, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Başkent Stockholm'deki Arlanda Havalimanı'ndan havalanan tarifeli uçakla dün akşam saatlerinde İstanbul Havalimanı'na getirildi. Polislerce uçaktan alınan Tat, İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Sağlık kontrolünden geçirilen Tat'ın bu gece İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü'nde gözaltında tutulacağı öğrenildi. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından Tat'ın adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.Mahmut Tat, Tunceli'de 2015 yılında terör örgütü PKK'nın faaliyetlerine katıldığı suçlamasıyla hakkında açılan davada 6 yıl 10 ay hapis cezası almıştı. PKK'lı Tat, daha sonra İsveç'e kaçmıştı.

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