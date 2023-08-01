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Gündem İsveç Konsolosluğu'na silahlı saldırı
Gündem

İsveç Konsolosluğu'na silahlı saldırı

Yeniakit Publisher
2023-08-01 19:05:00 -
İsveç Konsolosluğu'na silahlı saldırı

İzmir'deki İsveç Fahri Konsolosluğu'na düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi yaralandı.

İzmir'in Fahri Konsolosluğu'nda vize başvuru işlemleri sırasında sorun yaşayan Olayda konsolosluk görevlisi Türk kadın ağır yaralandı.

Saldırıya ilişkin açıklama

Konak'tak İsveç Konsolosluğu'na yapılan saldırıyla ilgili İzmir Valiliği bir açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"İlimiz Konak ilçesinde, 01.08 2023 günü saat 12.45 sıralarında zihinsel engelli Z.Ö. isimli şahsın silahlı saldırısı sonucu E.T. isimli vatandaşımız yaralanmış olup, yaralı Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınmıştır.

Olayın faili ise suç aleti ile birlikte gözaltına alınmış ve konuyla ilgili adlî tahkikat başlatılmıştır.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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