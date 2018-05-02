İsveç köftesi İnegöl köftesi çıktı

İsveç devletinin Twitter'dan yaptığı, "İsveç köfteleri, aslında Kral 12. Karl'ın Türkiye'den eve getirdiği tarife dayanıyor. Gerçeklere bağlı kalalım" paylaşımının ardından Türk köftesi dünya basınında duyuldu. Söz konusu paylaşım yaklaşık 7 bin kişi tarafından retweetlenirken, 18 bin kişi tarafından da beğenildi. ’Sweden.se’ adlı resmi hesaptan yapılan itiraf, ABD ve İngiliz medyasından da büyük ilgi gördü.

"HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATTI"

ABD’nin ünlü Newsweek dergisi haberi birinci sayfada yayınlarken, “İsveç köftelerinin uzun yıllardır ülkeye ait olduğu biliniyordu. Hafta sonu İsveç devleti sosyal medya hesabından köftenin Türkiye'ye ait olduğunu belirterek, sosyal medya kullanıcılarını hayal kırıklığına uğrattı” ifadelerini kullandı. İngiliz medya kuruluşu BBC ise, “İsveç köftesi Türklere ait” başlıklı haberinde “İsveç'in ulusal yemeği olan İsveç köftesinin Türkiye'ye ait olduğu ortaya çıktı. Bir çok Türk vatandaşı sosyal medya kullanıcısı, bu itiraftan dolayı İsveç'e teşekkür etti” denildi.

'ZATEN İSVEÇLİLER BİLİYOR'

İsveç'in başkenti Stockholm'de bir çok restoranın menüsünde Türk köftesi bulunuyor. Stockholm'un Skarholmen bölgesinde bulunan Döner Kebab restoranının aşçısı Bayram Çakır, yaptığı açıklamada, İsveç'te restoranlardaki köftelerin Türk köftesi ismiyle sattığını söyledi. Çakır, “Zaten biz burada köfteleri 'Türk köftesi' diye satıyoruz. İsveçliler de Türk köftesi diye sipariş veriyorlar. Yani burada köftenin Türkiye'ye ait olduğunu zaten İsveçliler biliyor” ifadelerini kullandı.

ORTADAN KALKTI

Türk köftelerinin İsveç dışındaki ülkelerde de İsveç'e ait sanıldığını vurgulayan Çakır, “Bu durum İsveç'te değil de mesela İngiltere'ye veya Fransa'ya hatta ABD'ye gittiğin zaman İsveç köftesi veya IKEA köftesi gibi isimlerle takdim ediliyor. İsveç'in tarihi itirafı ile bu durum ortadan kalmış bulunmakta” değerlendirmesinde bulundu.

İSVEÇ KÖFTESİ İNEGÖL KÖFTESİ ÇIKTI

İnegöl’de 5 kuşaktır köftecilik yapıldığını belirten köfteci İbrahim Besler, “120 yılı aşkın süredir, 5 kuşaktır köftecilik yapıyoruz. İnegöl köftesi, zaten ülke sınırlarını aşmıştı. Dünyada köftemizin örnek alınması, bizim için onurdur tabi ki. İsveç Devleti'nin de köftenin tarifinin Türkiye’den alındığı yönünde itirafta bulunması bizi gururlandırdı” diye konuştu.