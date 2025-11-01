  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Balıkesir Belediye Başkanı Ahmet Akın Balıkesir’in güvenliğini İsrail’e teslim etmiş. İBB'den sonra BASKİ

Balıkesir’de sabah saatlerinde korkutan deprem!

Jahrein’den “Şeyh Said” edepsizliği! Biri bu kepazeliği durdursun artık

Pazar tezgahında şaşırtan anlar! Engelli satıcının yaptıkları şok etti

Türk pasaportu taşıyan katiller derhal tespit edilmeli. El Cezire bir bir deşifre etti

Karayipler'de neler oluyor! Kolombiya’dan dünyayı sarsacak hamle geliyor!

Türkiye’den zırhlı kara aracı almak için Brezilya’dan geldiler!

Yunan savunma bakanı panikledi! Türkiye cephaneliğinde 1 milyondan fazla var

1 Kasım 2025: Günün Âyet ve Hadisi

Bakan Kurum, Gebze'de çökme alarmının bilançosunu açıkladı: "Bugün itibariyle 16 bina tahliye edildi"
Dünya İsveç karar aldı: Ülkesine dönene 34 bin dolar
Dünya

İsveç karar aldı: Ülkesine dönene 34 bin dolar

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
İsveç karar aldı: Ülkesine dönene 34 bin dolar

İsveç hükümeti, önümüzdeki yıldan itibaren gönüllü olarak ülkelerine dönen göçmenlere ciddi bir ödeme yapmayı planlıyor. Ancak aralarında Malmö’nün de bulunduğu birçok belediye, planın toplumda ayrışmaya yol açacağını savunarak karşı çıkıyor.

İsveç hükümeti, önümüzdeki yılın başından itibaren, yani iki ay sonra, ülkeyi terk etmek isteyen göçmenleri teşvik etmek amacıyla yeni bir plan devreye sokmayı hedefliyor.

Bu plana göre, gönüllü olarak ülkelerine dönmek isteyen göçmenlere, kendi ülkelerinde yeni bir hayata başlamaları için önemli miktarda maddi yardım sağlanacak.

İsveç hükümetinin teşvik paketi oldukça cazip: 18 yaş üstü bekar bir göçmen gönüllü olarak geri dönmek isterse 350 bin İsveç Kronu (yaklaşık 34 bin dolar) alacak.

Evli bir çiftin geri dönüşü halinde bu miktar 500 bin İsveç Kronu’na (yaklaşık 52 bin dolar) ulaşırken, çocuklu bir aile için ise 600 bin İsveç Kronu (yaklaşık 63 bin dolar) ödeme yapılacak.

Plan ilk bakışta dikkat çekici görünse de, İsveç’teki 20’den fazla belediye bu plana karşı çıkıyor.

Özellikle Malmö, Götaland ve Göteborg belediyeleri, planın kötü olduğunu ve yalnızca masrafları artıracağını savunuyor.

Göteborg Belediye Meclisi, hükümete gönderdiği mektupta, hükümetin İsveç vatandaşlarının yaşamlarını iyileştirmeye odaklanması gerektiğini, toplumda bölünme ve anlaşmazlık yaratacak bu tür “uygulanamaz planlar” yapmaması gerektiğini belirtti.

Veriler açıklandı: Türkiye dünyada 4. sırada! En çok turist o iki ülkeden geldi
Veriler açıklandı: Türkiye dünyada 4. sırada! En çok turist o iki ülkeden geldi

Gündem

Veriler açıklandı: Türkiye dünyada 4. sırada! En çok turist o iki ülkeden geldi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23