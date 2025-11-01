İsveç karar aldı: Ülkesine dönene 34 bin dolar

İsveç hükümeti, önümüzdeki yılın başından itibaren, yani iki ay sonra, ülkeyi terk etmek isteyen göçmenleri teşvik etmek amacıyla yeni bir plan devreye sokmayı hedefliyor.

Bu plana göre, gönüllü olarak ülkelerine dönmek isteyen göçmenlere, kendi ülkelerinde yeni bir hayata başlamaları için önemli miktarda maddi yardım sağlanacak.

İsveç hükümetinin teşvik paketi oldukça cazip: 18 yaş üstü bekar bir göçmen gönüllü olarak geri dönmek isterse 350 bin İsveç Kronu (yaklaşık 34 bin dolar) alacak.

Evli bir çiftin geri dönüşü halinde bu miktar 500 bin İsveç Kronu’na (yaklaşık 52 bin dolar) ulaşırken, çocuklu bir aile için ise 600 bin İsveç Kronu (yaklaşık 63 bin dolar) ödeme yapılacak.

Plan ilk bakışta dikkat çekici görünse de, İsveç’teki 20’den fazla belediye bu plana karşı çıkıyor.

Özellikle Malmö, Götaland ve Göteborg belediyeleri, planın kötü olduğunu ve yalnızca masrafları artıracağını savunuyor.

Göteborg Belediye Meclisi, hükümete gönderdiği mektupta, hükümetin İsveç vatandaşlarının yaşamlarını iyileştirmeye odaklanması gerektiğini, toplumda bölünme ve anlaşmazlık yaratacak bu tür “uygulanamaz planlar” yapmaması gerektiğini belirtti.