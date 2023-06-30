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Dünya İsveç hükümetine başvuru yapıldı: Bunu bize teslim edin!
Dünya

İsveç hükümetine başvuru yapıldı: Bunu bize teslim edin!

Yeniakit Publisher
2023-06-30 15:16:00 -
İsveç hükümetine başvuru yapıldı: Bunu bize teslim edin!

Irak, İsveç yönetiminden, Kur’an-ı Kerim yakan vatandaşı Salwan Momika'nın iadesini talep etti.

İsveç’in başkenti Stockholm'de geçtiğimiz perşembe günü bir caminin önünde Kur’an-ı Kerim yakan Irak uyruklu sığınmacı Salvan Momika’nın gerçekleştirdiği eyleme tepkiler sürüyor. Irak hükümeti, Salvan Momika’nın yargılanmak üzere ülkeye iade edilmesini talep etti.

Irak Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmet Sahhaf konuya ilişkin yaptığı açıklamada Momika’nın Irak uyruklu olduğunu belirterek, “Bu nedenle bu kişinin Irak yasalarına göre yargılanması için İsveç hükümetinden teslim edilmesini talep ediyoruz” ifadelerini kullandı. Sahhaf, Irak hükümetinin daha önce İsveç makamlarından Kur’an’ı Kerim’e yapılan hakaretlere son verilmesi için talepte bulunduklarını da hatırlattı.

Öte yandan, Irak Dışişleri Bakanlığı, Kur’an-ı Kerim’e yönelik eylemden dolayı İsveç’in Bağdat Büyükelçisi Jessica Svardström'ü bakanlığa çağırarak protesto notası vermişti.

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