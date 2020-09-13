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Dünya İsveç Hristiyan Birliği’nden skandal “Kur’an-ı Kerim eylemine” kınama
Dünya

İsveç Hristiyan Birliği’nden skandal “Kur’an-ı Kerim eylemine” kınama

Aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi’nin müptezel üyeleri, Kur’an-ı Kerim yakarak sözde eylem yaptı. İsveç Hristiyan Birliği, skandal eylemi kınadı.

Yeniakit Publisher
2020-09-13 18:11:00 -
İsveç Hristiyan Birliği’nden skandal “Kur’an-ı Kerim eylemine” kınama

İsveç’te aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi’nin (Stram Kurs) üyeleri, başkent Stockholm ve Malmö’de izinsiz bir gösteri düzenledi. Söz konusu gösteride Kur’an-ı Kerim yakan müptezeller, Avrupa genelinde büyük tepkiye neden oldu.

İsveç Protestan Kilisesi Başpiskoposu Antje Jackele’nin de aralarında bulunduğu İsveç’in tanınan 10 Hristiyan din görevlisi, rezil eyleme karşı ortak bildiri yayınladı.

İsveç Hristiyan Birliği'nin bildirisinde, ırkçıların Kur’an-ı Kerim’e barbarca saldırdığı vurgulandı. Saldırının, Müslümanlara olan sempatiyi artırdığı belirtildi.

Bu saygısız eylemin kınandığı bildiride, “Kutsal kitap yakmak barbarca bir harekettir. İnsanların inançlarına kasıtlı yapılan saygısızlığı şiddetle kınıyoruz” denildi.

Saldırıların kutuplaşmaları artırdığının söylendiği bildiride, “Ülkemizde yaşayan Müslümanlara güçlü sempatimizi bir kez daha ifade ediyoruz” ifadelerine yer verildi.

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