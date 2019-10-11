İsveç, AB’den Türkiye’ye silah ambargosu uygulamasını isteyecek İsveç, Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları Toplantısı’nda Türkiye’ye silah ambargosu uygulanması teklifini sunma kararı aldı.

Türkiye’nin sınır ötesindeki terör unsurlarına yönelik düzenlediği Barış Pınarı Harekatı’na yönelik bir hamle de İsveç’ten geldi. İsveç Parlamentosu, Avrupa Birliği’den (AB) Türkiye’ye silah ambargosu uygulamasını isteyeceklerini duyurdu. Talep, pazartesi günü gerçekleştirilecek AB Dışişleri Bakanları Toplantısı’nda dile getirilecek. Fransa da bu sabah, gelecek hafta yapılacak AB Zirvesi’nde Türkiye’ye uygulanabilecek olası yaptırımların görüşüleceğini duyurmuştu. İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, Türkiye’nin harekatı için ‘sorumsuzca eylem’ nitelemesinde bulunmuş ve BM Güvenlik Konseyi’ne gerilimin tırmanmasının önüne geçilmesi çağrısı yapmıştı. Operasyonun ardından Norveç ve Finlandiya, Türkiye’ye askeri ihracatı askıya almıştı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.