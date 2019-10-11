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İsveç, AB’den Türkiye’ye silah ambargosu uygulamasını isteyecek

İsveç, Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları Toplantısı’nda Türkiye’ye silah ambargosu uygulanması teklifini sunma kararı aldı.

11 Ekim 2019 Cuma 15:05
İsveç, AB’den Türkiye’ye silah ambargosu uygulamasını isteyecek

Türkiye’nin sınır ötesindeki terör unsurlarına yönelik düzenlediği Barış Pınarı Harekatı’na yönelik bir hamle de İsveç’ten geldi.

İsveç Parlamentosu, Avrupa Birliği’den (AB) Türkiye’ye silah ambargosu uygulamasını isteyeceklerini duyurdu. Talep, pazartesi günü gerçekleştirilecek AB Dışişleri Bakanları Toplantısı’nda dile getirilecek.

Fransa da bu sabah, gelecek hafta yapılacak AB Zirvesi’nde Türkiye’ye uygulanabilecek olası yaptırımların görüşüleceğini duyurmuştu.

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, Türkiye’nin harekatı için ‘sorumsuzca eylem’ nitelemesinde bulunmuş ve BM Güvenlik Konseyi’ne gerilimin tırmanmasının önüne geçilmesi çağrısı yapmıştı.

Operasyonun ardından Norveç ve Finlandiya, Türkiye’ye askeri ihracatı askıya almıştı.

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Haber Tarihi: 11 Ekim 2019 Cuma 15:05
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  • OmerOmer15 dk önce
    Kendimiz yapariz
  • SamReyizSamReyiz23 dk önce
    Kimin dost kimin düşman olduğunu görün. Malesef dostumuz çok az şu koca dünyada..

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