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İsveç, 10 ülkeye seyahat uyarısını kaldırdı

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, İsveç’in 10 Avrupa ülkesine seyahat uyarısını kaldırdığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-06-17 20:03:01 -
İsveç, 10 ülkeye seyahat uyarısını kaldırdı

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, İsveç’in 10 Avrupa ülkesine seyahat uyarısını kaldırdığını duyurdu.



İsveç, 10 Avrupa ülkesine yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını kapsamında yaptığı seyahat uyarısını kaldırdı. İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde yaptığı açıklamada Belçika, Fransa, Yunanistan, İzlanda, İtalya, Hırvatistan, Lüksemburg, Portekiz, İsviçre ve İspanya’ya seyahat uyarısının kaldırıldığını duyurdu.


Avrupa Birliği (AB) ve Shengen dışındaki ülkelere seyahat için yapılan seyahat uyarısı ise 31 Ağustos’a uzatıldı.

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