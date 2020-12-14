Isuzu D-Max yepyeni tasarımıyla yollarda

Yepyeni bir görünüme kavuşan D-Max, yeni tasarımı ve donanım özellikleriyle pick-up sınıfına yeni bir heyecan getiriyor. 4 farklı donanım seviyesinde 7 farklı versiyon olarak pazara sunulan D-Max, premium versiyonu VCross ile üstün sürüş konforu sunuyor. Sınıfında ilk kez kullanılan bir çok yeni özelliğiyle tamamen yenilenen D-Max, üçüncü jenerasyonu ile Türkiye yollarında.