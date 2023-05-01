Isuzu D-Max şimdi daha güçlü ve iddialı

Türkiye’nin ticari araç markası Anadolu Isuzu, yeni ön ızgara ve jant tasarımı ile daha da dinamik ve güçlü bir yapıya kavuşan Isuzu D-Max pick-up modellerini Nisan ayında pazara sundu. Yenilenen ön ızgara ve yeni jant tasarımları, Isuzu D-Max’in üstün teknik özelliklerini ve dinamik karakterini daha iyi yansıtıyor.

Müşteriler düşünülerek geliştirildi

Sahip olduğu güçlü tasarımı ve üstün donanım özellikleri ile pick-up sınıfında standartları yükselten Isuzu D-Max, Anadolu Isuzu tarafından dört farklı donanım seviyesinde ve yedi farklı versiyonda pazara sunuldu. Isuzu D-Max’in “V-Cross” ve “V-Joy” serileri hem şehir hem arazi koşullarında üstün sürüş konforu ve performansını birlikte sunuyor. Isuzu D-Max’in “V-Go” serisi donanım seviyesi temel iş gücü gereksinimi eksiksiz karşılayacak şekilde tasarlanırken, “V-Life” serisi ise iş gereksinimlerinin yanı sıra kişisel ve günlük kullanım için tercih eden müşteriler düşünülerek geliştirildi. 2020 yılında tasarımı bütünüyle yenilenen Isuzu D-Max pick-up ailesi, yüksek verimliliğe ve performansa sahip motoru, araç güvenliğini ve sağlamlığını artıran şasisi, güçlü süspansiyon yapısı ve daha güçlü frenleme sağlayan özellikler sunuyor. Tüm versiyonları 800 mm’lik sudan geçiş yüksekliğine sahip olan, yaklaşma ve uzaklaşma açıları ile en zorlu koşullarda bile üstün manevra becerileri sunan Isuzu D-max ailesi, Euro 6D emisyon standartlarına uyumlu motoru sayesinde yakıt tüketiminde de oldukça tutumlu.

Isuzu D-Max’in 4x4 versiyonları diferansiyel kilit sistemi ile off-road severlerin taleplerine yanıt verirken, adaptif hız sabitleme, arka radar, yağmur ve ışık sensörü, kör nokta algılama, stereo kamera ve bununla birlikte sunulan (ADAS) ileri sürüş destek sistemleri kullanıcılarına üstün bir sürüş güvenliği sağlıyor. 9 inç dokunmatik multimedya, kablosuz Apple Car Play ve Android Auto bağlantısı, çift bölgeli dijital klima gibi özellikleri Isuzu D-max’in pazardaki konumunu daha da güçlendiriyor.

Pazar payı her geçen yıl artıyor

Anadolu Isuzu Ticari Fonksiyonlar Grup Direktörü Hakan Kefoğlu şunları söyledi: “2022 yılı içerisinde D-Max satışlarımızı bir önceki yıla göre artırırken bu segmentteki pazar payımızı da yüzde 6.5’dan yüzde 10.7 seviyesine yükselttik. Isuzu D-Max pazarın giderek artan taleplerine yanıt verirken, aynı zamanda pick-up kullanıcı profilini de geliştirmeye devam ediyor. Hem binek araç konforu ile şehir içi kullanım için de ideal özellikleri hem de iç ve dış tasarımında ticari araç kalıplarını kıran modern çizgileri ile Isuzu D-Max ile pazardaki payımızı 2023 yılında daha da artırmayı hedefliyoruz.”

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