  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel İstMarina AVM'de off-road hobi araçları sergilenecek
Aktüel

İstMarina AVM'de off-road hobi araçları sergilenecek

16 Ekim'de başlayacak etkinlik kapsamında, off-road araçları ve off-road karavanları görücüye çıkacak

Yeniakit Publisher
2020-10-14 14:09:46 -
İstMarina AVM'de off-road hobi araçları sergilenecek

İSTANBUL (AA) - İstMarina AVM'de birbirinden güçlü ve özel tasarlanmış off-road araçları ve iddialı off-road karavanlarının yanı sıra "Türkiye'de Motor Sporları" konulu fotoğraf sergisi de ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

İstMarina AVM açıklamasına göre, İstMarina Alışveriş Merkezi, dikkati çekici etkinliklere ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

Yüksek güvenlik önlemleriyle açık havada alışveriş ve sosyal aktivitelerine devam edilen İstMarina AVM'de 16 Ekim'de macera ve adrenalin tutkunlarını bir araya getiren off-road hobi araçları sergisi düzenlenecek.

Birbirinden güçlü ve özel tasarlanmış off-road araçlarının ve iddialı off-road karavanlarının görücüye çıkacağı sergide, ayrıca Türkiye'de yarışlardan çekilmiş "Türkiye'de Motor Sporları" konulu fotoğraf sergisi de İstMarina sanat alanında ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

18 Ekim'e kadar açık olacak sergi, meraklılarına keyifli bir gezinti sunacak.

Aktiviteye 4x4 Dünyası, Crawler Karavan, Can-Am, Depar Motor, Brothers Camp, 4xFourart, 4x4 Rescue Team, Maxi Garage, Outroad Academy Turkey, General Custom Garage, Borwa Garage, Lifted34, Exp-Outdoor ve Oltay Otomotiv katılacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
'Işıklar yanıyor' ne anlama geliyor?
Gündem

'Işıklar yanıyor' ne anlama geliyor?

AYM üyesi Engin Yıldırım'ın sosyal medya hesabından yaptığı "Işıklar yanıyor" paylaşımı sonrası Türkiye ayağa kalktı. Darbe iması bulunan "I..
Akıllara zarar 'ateşkes' çağrısı!
Dünya

Akıllara zarar 'ateşkes' çağrısı!

Azerbaycan ve Ermenistan'ın Moskova'da gerçekleştirilen Dağlık Karabağ'da müzakere anlaşmasına rağmen devam eden çatışmalarla ilgili AGİT Mi..
A14 Bionic işlemci tanıtıldı! İphone 12'ye güç verecek
Teknoloji

A14 Bionic işlemci tanıtıldı! İphone 12'ye güç verecek

Apple'ın yeni iPad Air tableti ile birlikte duyurduğu A14 Bionic işlemci kullanıcıların beğenisine sunuldu. Peki İphone 12'lere güç verecek ..
Satılık 2017 Model Hyundai İ 2O
Satılık 2017 Model Hyundai İ 2O

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay