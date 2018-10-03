İSTKA’dan 89 projeye 124 milyon liralık destek

İstanbul’un ekonomik, sosyal ve kültürel alanda lider bir küresel kent olması için çalışan İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA), 2019’da toplam 124,9 milyon TL değerinde 89 projeye destek verecek. İSTKA, yeni dönemde, yenilikçiliğe, girişimciliğe ve gençlere odaklanacak.

684 projeye katkı

Tunuslu Hayreddin Paşa Konağı’nda gerçekleştirilen tanıtım toplantısında konuşan İSTKA Yönetim Kurulu Başkanı Vasip Şahin, mali destek programları ve güdümlü projeler kapsamında 2010-2017 döneminde 569 milyon lira tutarındaki 684 projeye destek verdiğini söyledi. Şahin, artık sadece ülkelerin değil şehirlerin de birbirleriyle kıyasıya rekabet içinde olduğunu, bu bilinçle İstanbul’u daha da iyi noktalara getirebilmek için çalışmalara devam ettiklerini dile getirdi.

Katma değer artacak

Mali Destek Programları kapsamında bu yıl ve 2019’da hayata geçirilecek projelere değinen Şahin, şu bilgileri paylaştı: “Yenilikçi ve Yaratıcı İstanbul, Çocuklar ve Gençler ile Girişimcilik Mali Destek Programları kapsamında olmak üzere 124,9 milyon TL bütçeli 89 projeyi hayata geçireceğiz. Yenilikçi ve Yaratıcı İstanbul Mali Destek Programı ile 66,38 milyon TL bütçeye sahip 37 proje hayata geçecek. Böylece İstanbul’un inovasyon altyapısına, yenilikçiliğine, teknolojik gelişmesine, sanayi üretim yapısının dijital dönüşümüne, yaratıcı endüstrilere ve üretimde katma değerin artırılmasına katkı sağlanacak.”