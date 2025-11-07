  • İSTANBUL
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dibeybe ile görüştü: Üzerimize düşeni yapmaya hazırız

Hakemler ve kulüp başkanı gözaltında

İstanbul’da protesto edilecek! Camilerde Atatürk için mevlit dayatmasına tepki

Yüzyılın Konut Projesi’ne büyük ilgi! Başvurular başlamadan telefonlar kilitlendi, çağrılar ikiye katlandı!

F-35’ten bile daha az maliyetli! Polonya ve Romanya hava sahasına Türk gözü

Bir bu eksikti! Yapay zekalı bakan ve milletvekili tartışması

Samsun’da kalp hastası adam için ambulans helikopter havalandı: Akıllara 90’lardaki skandal geldi

Elden para isteyip karşı çıkan hasta yakınını dövdüler! O hastaneye soruşturma!

İsrail hapishanesindeki Filistinli esire yapılan tecavüzü ortaya çıkarmıştı! Eski başsavcıya verilen ceza belli oldu

Paris’te İsrail konseri karıştı! Yeryüzünde onlara rahat yok
Gündem İstismarsa varlar camide yoklar! “Atatürk’e mevlit okuyun” diyenlerin kendileri gelmiyor
Gündem

İstismarsa varlar camide yoklar! “Atatürk’e mevlit okuyun” diyenlerin kendileri gelmiyor

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Yeni Akit yazarı Ali Karahasanoğlu, 10 Kasım’da camilerde Mustafa Kemal için mevlid okutulması tartışmalarına tepki göstererek, “Atatürk’e mevlid okuyun diyenler kendileri camiye gelmiyor” dedi.

Mustafa Kemal’in ölümünün 87. yıldönümü yaklaşırken, camilerde mevlid okutulması konusu yeniden tartışmalara neden oldu. Camileri siyasi alanlara çeviren 10 Kasım’da mevlid okutulması kararı Türkiye’yi karıştırdı.

Akit TV'deki Manşetlerin Dili'nde konuşan Akit Yazarı Ali Karahasanoğlu, konuya dair yaptığı konuşmada Mustafa Kemal’e mevlid okutulması taleplerini yönelik şunları söyledi: “Atatürk'e mevlid okuyun diyenler kendileri gelmiyor mevlide!

