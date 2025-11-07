İstismarsa varlar camide yoklar! “Atatürk’e mevlit okuyun” diyenlerin kendileri gelmiyor
Yeni Akit yazarı Ali Karahasanoğlu, 10 Kasım’da camilerde Mustafa Kemal için mevlid okutulması tartışmalarına tepki göstererek, “Atatürk’e mevlid okuyun diyenler kendileri camiye gelmiyor” dedi.
Mustafa Kemal’in ölümünün 87. yıldönümü yaklaşırken, camilerde mevlid okutulması konusu yeniden tartışmalara neden oldu. Camileri siyasi alanlara çeviren 10 Kasım’da mevlid okutulması kararı Türkiye’yi karıştırdı.
Akit TV'deki Manşetlerin Dili'nde konuşan Akit Yazarı Ali Karahasanoğlu, konuya dair yaptığı konuşmada Mustafa Kemal’e mevlid okutulması taleplerini yönelik şunları söyledi: “Atatürk'e mevlid okuyun diyenler kendileri gelmiyor mevlide!”