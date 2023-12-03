İstiridye tatlısı: Nefes kesen, şerbetli tatlıların incisi kıyır kıyır! Tatlı bağımlıları, kış mevsiminde ihtiyacınızı karşılayacak!
Yapılan bir araştırmaya göre en çok tatlı tüketen ülkeler belli oldu. Bireylerin her gün düzenli olarak tatlı tüketip tüketmedikleri baz alınarak hazırlanan listede Türkiye'nin sırası dikkat çekti. İşte tatlı bağımlılığı en yüksek olan ülkemizde örnek tarif: İstiridye tatlısı hazırlanışı bakımından oldukça kolay olan şerbetli tatlılardan olup son derece kolay bir şekilde ulaşılabilir malzemelerden yapılabilmektedir.
İstiridye Tatlısı Tarifi İçin Malzemeler
Şerbeti İçin;
3 su bardağı toz şeker
3 su bardağı su
Çeyrek Limon suyu
Hamuru için;
250g tereyağı
2 adet yumurta
3 yemek kaşığı tahin
1 su bardağı irmik
1 su bardağı çekilmiş ceviz
1 paket kabartma tozu
2 su bardağı un
İstiridye Tatlısı Tarifi Nasıl Yapılır?
İlk olarak tatlımızın şerbetini hazırlayalım. Bunun için uygun bir tencereye toz şeker ve suyu alalım, ara ara karıştırarak şekerin erimesini sağlayalım.
Şerbetimizi orta ateşte kaynamaya bırakalım. Şerbetimiz kaynamaya başladığında altını kısalım ve 10 dakika bu şekilde kaynatalım.
Ardından limon suyumuzu ekleyelim ve 5 dakika daha kaynatarak ocağımızı kapatalım. Şerbetimizi soğumaya bırakalım.
Şerbetimiz soğurken bizde hamurumuzu hazırlayalım. Bunun için uygun bir yoğurma kabı içerisine oda ısısındaki tereyağı, yumurta ve tahini alalım. Malzemelerimizi elimizle karıştıralım.
Ardından irmik ve çekilmiş ceviz ekleyerek hamurumuzu yoğurmaya başlayalım.
Kabartma tozu ve un ilave edip hamurumuzu yoğurmaya devam edelim. Bu aşamada unu kontrollü eklemelisiniz. Ele yapışmayan yumuşak kıvamlı bir hamur elde edeceğiz.
Hazır olan hamurumuzdan ceviz büyüklüğünde parçalar alalım, elimizle yuvarlayıp hafif bastırarak yassılaştıralım.
Hamurumuzun üzerine çay bardağının ağız kısmı ile çizikler atalım. Ucunu elimizle hafif daraltalım ve istiridye şekli verelim.
Şekillendirdiğimiz hamurlarımızı pişirme kağıdı serdiğimiz fırın tepsisine dizelim ve önceden ısıtılmış 170 derece fırında yaklaşık 35 dakika pişirelim.
Pişen tatlılarımızı fırından alalım ve ayrı bir fırın kabına dizelim, 1-2 dakika kadar ilk sıcağının çıkması için bekleyelim.
İlk sıcağı çıkan tatlılarımızın üzerine soğuyan şerbetimizi gezdirelim. Üzerini bir tepsi ile örterek 3-4 saat kadar şerbetini çekmesi için dinlenmeye bırakalım.
Dinlenen ve şerbetini çeken tatlılarımız servise hazır. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun.
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