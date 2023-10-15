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Gündem İstikrar istiyorlarmış! Şeytan Blinken’den Orta Doğu’da tiyatro
Gündem

İstikrar istiyorlarmış! Şeytan Blinken’den Orta Doğu’da tiyatro

Yeniakit Publisher
2023-10-15 14:53:00 -
İstikrar istiyorlarmış! Şeytan Blinken’den Orta Doğu’da tiyatro

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile başkent Riyad’da Hamas-İsrail çatışmasını görüştü.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail-Hamas çatışmalarının yoğunlaşmasının ardından Hamas tarafından rehinelerin serbest bırakılması ve tansiyonun düşmesi için başladığı Orta Doğu turu kapsamında Suudi Arabistan’a geldi. Bakan Blinken, Suudi Arabistan Veliaht Prensi bin Selman ile başkent Riyad’da veliaht prense ait bir çiftlikte bir araya geldi. Yaklaşık 1 saat sürdüğü ifade edilen görüşmede veliaht prens, İsrail-Hamas arasındaki çatışmanın son bulması için bir yol bulunması gerektiğini ifade etti. İsrail’in Gazze’ye yönelik ablukasının da kaldırılmasını kapsayan uluslararası hukuka uyulması gerektiğini sözlerine ekleyen Muhammed bin Selman, Filistin halkının meşru haklarını elde etmesini, adil ve kalıcı barışa ulaşmasını sağlayacak bir barış yolu bulunması gerektiğini vurguladı.

“Oldukça yapıcı”

Veliaht prens ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Riyad’da kaldığı otelde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Blinken, görüşmenin “oldukça yapıcı” geçtiğini söyledi. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller görüşmeye ilişkin açıklamasında, "Bakan Blinken, ABD'nin, Hamas'ın saldırılarını durdurması, tüm rehinelerin serbest bırakılmasının sağlanması ve çatışmanın yayılmasının engellenmesi konusundaki kararlılığını vurguladı" dedi. Açıklamada, Bakan Blinken ile veliaht prens, sivillerin korunması, Orta Doğu ve ötesinde istikrarın sağlanması konusundaki düşüncelerini tekrar etti.

Orta Doğu turuna Perşembe günü İsrail’le başlayan Blinken’in ilerleyen saatlerde Mısır’a geçmesi bekleniyor.

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