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Gündem

İstiklal'deki terör saldırısı davasında flaş gelişme

Yeniakit Publisher
2023-09-25 15:57:00 -
İstiklal'deki terör saldırısı davasında flaş gelişme

İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım 2022 tarihinde 6 kişinin öldüğü, 99 kişinin yaralandığı bombalı terör saldırısında bomba düzeneğini bırakan Ahlam Albashır'ın arasında bulunduğu 27'si tutuklu 36 sanığın yargılandığı davada, 3 sanığa tahliye kararı verildi..

İstiklal Caddesi'nde meydana gelen bombalı terör saldırısına ilişkin aralarında bombayı bırakan Ahlam Albashır'in de bulunduğu 36 sanığın yargılandığı davada, 3 sanığa suçlarının vasfı değiştiği gerekçesiyle tahliye kararı verildi.

Sanıklar Mesut Hesso, Muhammed Şiho ve Zekeriya Muhammed Şemmuni'ye suçlarının vasfı değiştiği gerekçesiyle yurtdışına çıkış yasağı konularak tahliyelerine karar verildi.

Davada Ahlam Albashır ile birlikte toplam 24 sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

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