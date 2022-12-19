İstiklal Yolu, seyirciyle buluşmaya devam ediyor

Yeni Akit Ankara

“Umudun Yolu - Kağnı Kamyonu Yendi” kitabında, İnebolu’dan Ankara’ya kağnılarla silah ve mühimmat getiren binlerce kadının içinde taşıdığı umudu, okuyucunun zihnine ince ince nakşeden Alp Armutlu, tarihi İstiklal Yolu’nu belgesel filme taşıdı. Belgesel, Anadolu kadınının ve yerel halkın 344 kilometre boyunca yazdığı eşsiz kahramanlık destanı hakkında yapılan iki yıllık bir araştırma sonucunda ortaya çıktı. Ön gösterimi İstanbul’da yapılan “Umudun Yolu - Kağnı Kamyonu Yendi” belgeseli, 18 Aralık günü ise Ankara Resim ve Heykel Müzesi’nde Ankara halkı ile buluştu.

Yönetmenliğini Nâzım Doğan ve Sinan Çevik’in üstlendiği belgeselde Alp Armutlu, birlikte çalıştığı 30 kadar yerel anlatıcı ve 7 kişilik danışma kuruluyla umudu, İstiklal Madalyası ve İstiklal Yolu üzerinden izleyiciye sundu. Seyirciler tarafından yoğun ilgi gören gösterime İçişleri, Devlet, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eski Bakanı Murat Başesgioğlu, AK Parti Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan, eski milletvekilleri, belediye başkanları ve STK temsilcilerinin yanı sıra, İnebolu, Kastamonu, Ilgaz, Çankırı, Kalecik ve Ankara’nın yerel anlatıcıları da katıldı. Gösterimde Yapımcı Alp Armutlu ile Yönetmenler Nâzım Doğan ve Sinan Çevik de seyircilerin arasında yer aldı.