İstiklal Şairi’ne 89. yılda vefa! Mehmet Akif Ersoy kabri başında anıldı

Edirnekapı Mezarlığı’nda gerçekleştirilen anma programında Kur’an-ı Kerim okunurken, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından dualar edildi.

İstanbul Valisi Davut Gül, 1. Ordu ve İstanbul Garnizon Komutanı Orgeneral Bahtiyar Ersay, İstanbul Büyükşehir Belediye 2’inci Başkan Vekili Gökhan Gümüşdağ, Eyüpsultan Kaymakamı Dr. Arslan Yurt, İl Jandarma Komutanı Korgeneral Yusuf Kenan Topcu, İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Mehmet Akif Ersoy’un Torunu Selma Argon katıldı. Anma programı Kur’an-ı Kerim okunmasıyla başladı. 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından dualar edildi. Mehmet Akif Ersoy’un kabrine karanfil bırakıldı.

"Çok hüzünlüyüz"

Mehmet Akif Ersoy’un kabrine Çapa Fen Lisesi 9’uncu sınıf öğrencisi Nevbahar Güldoğan, "Öncelikle çok hüzünlüyüz. Böyle bir şairin mezarına gelmekten de gurur duyuyoruz. Türk Gençliği olarak şehitlerimizi anıyoruz. Onların bize emanet ettiği vatanı korumak, geliştirmek istiyoruz. Hepsinin ruhları da aziz olsun" dedi.

Hatmi Şerifler yapıldı

Asımın Nesli İmam Hatip Ortaokulu Öğrencisi 6’ıncı sınıf öğrencisi, "Bir defa gelip heyecanlanıyorsunuz, sonra okuduğunuz Kur-an’ı Kerimler aklınıza geliyor. Sonra içinize bir ferahlık geliyor. Ben burada çok heyecanlandım. Okuduğum Kur-an’ı Kerimleri, Hatmi Şerifleri Mehmet Akif Ersoy’un ruhuna hediye ettim" şeklinde konuştu.

Asımın Nesli İmam Hatip Ortaokulu Öğrencisi 6’ıncı sınıf öğrencisi Salih Sel, "Buranın atmosferi çok güzel, heyecanımdan konuşamıyorum. Okuduğumuz tüm hatimleri, Mehmet Akif Ersoy’un ruhuna armağan ettik" ifadelerini kullandı.

"İstiklal Marşı’yla hem gurur duyuyoruz"

Burdur’dan gelen Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Türk Dili Edebiyatı 3’üncü sınıf öğrencisi Dilara Uslu, "Bizler Milli İstiklal Şairimiz olan Mehmet Akif Ersoy’un ölüm yıldönümünde şu anda İstanbul’da bulunmaktayız. Onun vefatının yıldönümünde huzur içerisindeyiz. Onun bize bıraktığı şiirlerle, bize bıraktığı Sahafatla, İstiklal Marşı’yla hem gurur duyuyoruz, hem de onun eserlerini bizler edebiyat öğrencisi olarak derslerimizde işleyip, bir kez daha gurur duyuyoruz" diye konuştu.