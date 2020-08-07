  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kültür - Sanat

İstiklal şairimizin hayatı film oluyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ile Ehli Sanat Sinema ve Kültür Derneği destekleriyle 7’ncisi düzenlenen “Uluslararası Yed-i Velayet 7 Vilayet Kısa Film Festivali”, bu yıl tanınmış şairlerin hayatlarını konu edinecek.

Yeniakit Publisher
2020-08-07 10:38:00 -
İstiklal şairimizin hayatı film oluyor

Festival kapsamında, açılan senaryo yarışması sonucunda en iyi 7 konu belirlendi. Her yıl olduğu gibi bu yıl da 7 genç senaristin kaleminden çıkan senaryolar, profesyonel bir ekip tarafından film haline getiriliyor.

“Şiirden Şuura” başlığı ile festival kapsamında, Mevlana Celaleddin-i Rumi, Yunus Emre, Nesimi, Fuzuli, Süleyman Çelebi, Yusuf Has Hacip ve Mehmet Akif Ersoy gibi önemli şairlerin hayatları sinemaya taşınacak.

Filmler çekim aşamasında

Çekimler kapsamında, Mehmet Akif Ersoy’un İstiklal Marşı’nı yazmasının hikayesi Bursa’da Yenişehir ve 700 yıllık Cumalıkızık köyünde çekiliyor.

Dönemin şartlarına uygun mekanlarda film haline getirilen senaryoda, Mehmet Akif Ersoy’un İstiklal Marşı’nın yazışı ve bir şehit annesinin hikayesi konu ediliyor.

Nesimi temasında en iyi senaryo seçilen “Empati” Bursa Gölyazı’da, Yunus Emre temasında “Taştan Lale” senaryosu Dağyenice köyünde, Yusuf Has Hacip temasında “Kut” senaryosu BTSO binasında, Süleyman Çelebi temasında en iyi senaryo seçilen “Gölge” ise Tarihi Bursa Çarşı’nda, Kültür Park’ta ve Bursa’nın çeşitli mekanlarında film haline getiriliyor.

Festival Komite Başkanı ve Ehli Sanat Sinema ve Kültür Derneği Başkanı Eda Sürmeli, bu sene hepsi farklı açılardan çok özel filmlerin çekim aşamasında olduğunu söyledi. Mehmet Akif Ersoy’un İstiklal Marşı’nı yazmasının hikayesinin kendilerini bambaşka duygulara sürüklediğini belirten Sürmeli, 2021 yılında 100. yılına girecek İstiklal Marşı’nın ruhuna bir kez daha dokunduklarını anlattı.

Sürmeli, çekimlerde yeni tip coronavirüs (Covid-19) tedbirlerine uyduklarını vurgulayarak, şöyle konuştu: “Zorlu şartlar altında bir set dönemi geçiriyoruz. Yazlık sinema formatında gösterimlerimizi gerçekleştirerek eylül ayında inşallah filmlerimizle açık hava sinemasında izleyicilerle bulaşacağız. Çekimlerimize Tuz Gölü’nde Mevlana Hazretlerinin temasında birinci olan ‘Dinle’ senaryosu ile devam edeceğiz. Yarışmamıza katılarak bu özel projede imzası olan tüm genç senaristlerimize, zor şartlarda emek veren ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy ve Bakanımızın nezdinde Sinema Genel Müdürlüğüne, Bursa İl Kültür Müdürlüğümüze ve Bursa Ticaret ve Sanayi Odasına şükranlarımı sunuyorum.”


Yeni Akit Gazetesi
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Cem Küçük'ten yeniakit.com.tr'ye flaş açıklamalar
Gündem

Cem Küçük'ten yeniakit.com.tr'ye flaş açıklamalar

Gazeteci-Yazar Cem Küçük, yeniakit.com.tr ‘Ülke Gündemi’nde Mehmet Özmen’in Türkiye ve dünya gündemine ilişkin sorularını yanıtladı...
Türkiye'den Yunanistan ve Mısır'a çok sert tepki
Gündem

Türkiye'den Yunanistan ve Mısır'a çok sert tepki

Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan ile Mısır arasında yapılan sözde deniz yetki sınırlandırılması anlaşmasına ilişkin bir açıklama yaptı...
Bu anket CHP Genel Merkezinde şok etkisi oluşturacak
Siyaset

Bu anket CHP Genel Merkezinde şok etkisi oluşturacak

Ada Araştırma Şirketi, CHP'den ayrılarak yeni parti kuracağı konuşulan eski milletvekili Muharrem İnce’ye CHP seçmenin yüzde 30’unun oy veri..
Satılık 2011 model Volkswagen Polo
Satılık 2011 model Volkswagen Polo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı