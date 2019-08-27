0553 313 94 23

İstiklal Caddesi’nin trafiğe açılması için referandum yapılacak

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, İstiklal Caddesi’nin trafiğe açılmasına ilişkin, “Trafiğe açılması için oradaki mülk sahipleri ve işletmecilerle referandum yapacağız.

27 Ağustos 2019 Salı 13:44
İstiklal Caddesi’nin trafiğe açılması için referandum yapılacak

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, İstiklal Caddesi’nin trafiğe açılmasına ilişkin, “Trafiğe açılması için oradaki mülk sahipleri ve işletmecilerle referandum yapacağız. Sandık kurup işletme sahiplerine oy kullanma hakkı tanıyacağız” dedi.


Başkan Demir, Muhtarlarla İstişare ve Değerlendirme Toplantısı kapsamında İlkadım ilçesindeki muhtarlarla bir araya geldi. İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, Büyükşehir ve ilçe belediyesi bürokratlarının da yer aldığı toplantıda tüm muhtarlara tek tek söz verilerek talep ve önerileri dinlendi. Toplantıda Başkan Demir, otopark sorunundan Çiftlik Caddesi’nin durumuna kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu.



Başkan Demirtaş’tan Demir’e teşekkür


Toplantının açılışında söz alan İlkadım Belediye Başkanı Demirtaş, “Bugün burada Büyükşehir Belediye Başkanımız ilçemizle ilgili düşüncelerini bizimle paylaşacak. Soru-cevap şeklinde verimli bir toplantı olacağını düşünüyorum. Başkanımız sayın Mustafa Demir’e teşekkür ediyoruz” dedi.



“Her türlü talep ve görüşler dinleniyor”


Daha önce 15 ilçede Muhtarlarla İstişare ve Değerlendirme Toplantıları düzenlediklerini hatırlatan Başkan Demir ise, “Bugün 16. ilçemiz İlkadımdayız. Yarın da inşallah bu toplantımızı Atakum’da yapacağız. Muhtarlarımızın her türlü talepleriyle ilgili ifadelerini, hizmetlerimizle ilgili görüşlerini, sözlerini kesmeden dinleyeceğiz. Bizler de teknik heyetimizle birlikte notlarımızı alacağız. Önümüzdeki 4,5 yılın programını yine birlikte yapacağız” diye konuştu.



“İktidar ya da muhalefet fark etmez”


İlçelere hizmet götürme yarışında olacaklarını, bunu yaparken de asla ayrımcılık içerisinde olmayacaklarını ifade eden Başkan Demir, “Seçilen belediye başkanımızın iktidar veya muhalefet partisinden olmasının bizim için hizmet anlamında bir farkı yok. Başkanımız halkımızın takdiri doğrultusunda seçilmiş ve bu sorumluluğu almıştır. Biz şimdi komple hizmete yöneleceğiz. Bu konuda ayrım yapmayacağız. Önümüzdeki 4,5 yılı milletimiz adına nasıl faydalı geçiririz onu planlayacağız” şeklinde konuştu.



“Dükkan sahiplerine soracağız”


Samsun’daki otopark problemini çözmek için çalışmaların devam ettiğini de kaydeden Başkan Demir, şunları kaydetti;


“Çiftlik Caddesi’nin trafiğe açılması için oradaki mülk sahipleri ve işletmecilerle referandum yapacağız. Çiftlik Caddesi’nin problemi otopark. Oraya bir proje hazırlayacağız. Bu projeyi referanduma sunacağız. Çiftlikteki dükkan sahiplerinin isim listesini çıkartacağız. Oraya sandık kurup işletme sahiplerine oy kullanma hakkı tanıyacağız. Oradan mülkü olmayan, oradan geçmeyecek yayalara sorarsanız tabii ki ’trafiğe açılmasın’ der. Referandumu bu şekilde yaparız. Sonucunda yüzde 85-90 ’trafiğe açılsın’ talebi çıkar. Bir sıra park yapacağız. Bir de trafik geçecek oradan. Böylece yüzde 20 oranında ticaret hareketlendirir. Gazi Caddesi, çiftlik ve bulvarın otopark problemiyle ilgili komple çalışma yapıyoruz.”

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 13:44
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Alerjisi olan bebekler için badem sütü nasıl kullanılır?
    1. Alerjisi olan bebekler için badem sütü..
    2. Hüsamettin Çelebi’nin daktilosu..
    3. Musul Müzesini tahrip eden..
    4. Diyarbakır Belediyesinde büyük..
    5. Bozüyük’te otomobil yangını
    6. Battalgazi Belediyesi çalışanlarından..
    7. Kırtasiye'de Ürün Güvenliği Çalıştayı
    8. Bağcı’dan kadına yönelik şiddette tepki
    9. Galatasaray yönetiminin ibra davası
    10. GASKİ’den dev alt yapı çalışması
    11. 600 kiloluk dananın altında kalarak..
    12. Kızılyıldız'ın stadı önüne "tank"..
    13. "Ermenistan'ın yaptığı bir skandaldır"
    14. İl Sağlık Müdürlüğü’nden Yunus Emre..
    15. Emenike'nin yeni takımı belli oldu
    16. ABD ile İran'ın görüşme olasılığı..
    17. Konyaspor'da Aykut Kocaman farkı!..
    18. Lüleburgaz'da 300'e yakın köpeğin..
    19. Bulduğu maaşı kadar parayı, sahibine..
    20. Galatasaray'ı Şampiyonlar Ligi'nde..
    Metin Külünk'ten kritik uyarı: Bunu hesabını asla veremezler
    Metin Külünk'ten kritik uyarı: Bunu hesabını asla veremezler
    Davutoğlu ve Bahçeli arasında gizli görüşme! "Konu Erdoğan'dı"
    Davutoğlu ve Bahçeli arasında gizli görüşme! "Konu Erdoğan'dı"
    Nihat Genç'ten Kemalistleri çıldırtacak sözler: Keşke bu eşcinsel gibi...
    Nihat Genç'ten Kemalistleri çıldırtacak sözler: Keşke bu eşcinsel gibi...
    Ezana küfretti Akit’i yasaklattı
    Ezana küfretti Akit’i yasaklattı
    Cumhurbaşkanlığı danışmanlarından CHP'li Faik Öztrak’a zehir zemberek sözler!
    Cumhurbaşkanlığı danışmanlarından CHP'li Faik Öztrak’a zehir zemberek sözler!

    Günün Karikatürü

    26 Ağustos 2019
    Kulisleri hareketlendiren iddia: ABD, AK Parti'yi parçalamaya kararlı
    Kulisleri hareketlendiren iddia: ABD, AK Parti'yi parçalamaya kararlı
    Eski MİT Müsteşar Yardımcısı Davutoğlu’na seslendi! ‘Açıklaman gerekir’
    Eski MİT Müsteşar Yardımcısı Davutoğlu’na seslendi! ‘Açıklaman gerekir’