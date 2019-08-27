İstiklal Caddesi’nin trafiğe açılması için referandum yapılacak

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, İstiklal Caddesi’nin trafiğe açılmasına ilişkin, “Trafiğe açılması için oradaki mülk sahipleri ve işletmecilerle referandum yapacağız. Sandık kurup işletme sahiplerine oy kullanma hakkı tanıyacağız” dedi.

Başkan Demir, Muhtarlarla İstişare ve Değerlendirme Toplantısı kapsamında İlkadım ilçesindeki muhtarlarla bir araya geldi. İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, Büyükşehir ve ilçe belediyesi bürokratlarının da yer aldığı toplantıda tüm muhtarlara tek tek söz verilerek talep ve önerileri dinlendi. Toplantıda Başkan Demir, otopark sorunundan Çiftlik Caddesi’nin durumuna kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu.

Başkan Demirtaş’tan Demir’e teşekkür

Toplantının açılışında söz alan İlkadım Belediye Başkanı Demirtaş, “Bugün burada Büyükşehir Belediye Başkanımız ilçemizle ilgili düşüncelerini bizimle paylaşacak. Soru-cevap şeklinde verimli bir toplantı olacağını düşünüyorum. Başkanımız sayın Mustafa Demir’e teşekkür ediyoruz” dedi.

“Her türlü talep ve görüşler dinleniyor”

Daha önce 15 ilçede Muhtarlarla İstişare ve Değerlendirme Toplantıları düzenlediklerini hatırlatan Başkan Demir ise, “Bugün 16. ilçemiz İlkadımdayız. Yarın da inşallah bu toplantımızı Atakum’da yapacağız. Muhtarlarımızın her türlü talepleriyle ilgili ifadelerini, hizmetlerimizle ilgili görüşlerini, sözlerini kesmeden dinleyeceğiz. Bizler de teknik heyetimizle birlikte notlarımızı alacağız. Önümüzdeki 4,5 yılın programını yine birlikte yapacağız” diye konuştu.

“İktidar ya da muhalefet fark etmez”

İlçelere hizmet götürme yarışında olacaklarını, bunu yaparken de asla ayrımcılık içerisinde olmayacaklarını ifade eden Başkan Demir, “Seçilen belediye başkanımızın iktidar veya muhalefet partisinden olmasının bizim için hizmet anlamında bir farkı yok. Başkanımız halkımızın takdiri doğrultusunda seçilmiş ve bu sorumluluğu almıştır. Biz şimdi komple hizmete yöneleceğiz. Bu konuda ayrım yapmayacağız. Önümüzdeki 4,5 yılı milletimiz adına nasıl faydalı geçiririz onu planlayacağız” şeklinde konuştu.

“Dükkan sahiplerine soracağız”

Samsun’daki otopark problemini çözmek için çalışmaların devam ettiğini de kaydeden Başkan Demir, şunları kaydetti;

“Çiftlik Caddesi’nin trafiğe açılması için oradaki mülk sahipleri ve işletmecilerle referandum yapacağız. Çiftlik Caddesi’nin problemi otopark. Oraya bir proje hazırlayacağız. Bu projeyi referanduma sunacağız. Çiftlikteki dükkan sahiplerinin isim listesini çıkartacağız. Oraya sandık kurup işletme sahiplerine oy kullanma hakkı tanıyacağız. Oradan mülkü olmayan, oradan geçmeyecek yayalara sorarsanız tabii ki ’trafiğe açılmasın’ der. Referandumu bu şekilde yaparız. Sonucunda yüzde 85-90 ’trafiğe açılsın’ talebi çıkar. Bir sıra park yapacağız. Bir de trafik geçecek oradan. Böylece yüzde 20 oranında ticaret hareketlendirir. Gazi Caddesi, çiftlik ve bulvarın otopark problemiyle ilgili komple çalışma yapıyoruz.”