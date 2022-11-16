İstiklal Caddesi'ni kana bulayan teröristin yeni görüntüsü! Patlamadan önce turist kamerasına böyle yansımış

İstiklal Caddesi'nde 6 vatandaşımızın yaşamını yitirdiği saldırıda bombayı bırakan kadın teröristin bankta otururken bir turistin kamerasına yansıdığı belirlendi. Görüntülerde terörist kadının sadece gözlerinin açık olduğu, ağız ve burun kısmının kapalı olduğu görüldü.

İstiklal Caddesi'nde pazar günü Suriyeli Ahlam Albashir isimli kadının banka bıraktığı bombanın patlaması sonucu 6 kişi hayatını kaybederken 81 kişi de yaralanmıştı.

Terörist turist kamerasına yansıdı

Bombalı saldırıdan önce bir turist, İstiklal Caddesi'ni cep telefonu ile görüntülerken terörist kadını da kayda aldı. Görüntülerde teröristin saldırıdan önce bankta oturduğu görülüyor. Ayrıca görüntülerde saldırgan terörist kadının sadece gözlerinin açık olduğu, ağız ve burun kısmının kapalı olduğu görüldü. Suriye'den kaçak yolarla Türkiye'ye giren kadının yanında ise kahverengi bir çantanın olduğu görülüyor.

4 ay önce Afrin'den İstanbul'a gelmiş

İstiklal Caddesi'ne bombayı koyan kadın terörist olay gecesi sabaha karşı Küçükçekmece'de saklandığı evde yakalandı. Öte yandan terör saldırısıyla ilgili soruşturmada başka detaylar da ortaya çıktı. Suriye uyruklu Ahlam Albashır, PKK tarafından verilen eylem talimatını Aynularab'daki terör örgütü merkezinden aldı. Aldığı talimat üzerine Albashır, eylem yapmak için 4 ay önce yasa dışı yollarla Afrin üzerinden Türkiye'ye girerek İstanbul'a geldi.

50 kişi gözaltına alındı

Bombacı terörist Ahlam Albashır, B.H. isimli şüpheliyle İstanbul'a gelerek Esenler'de Suriye uyruklu 2 kişinin yaşadığı evde kaldı. Teknik takibe takılmamak için dijital yollarla iletişim kurmaktan kaçınan Albashır ve beraberindeki şüphelinin kamufle olmak amacıyla 4 ay bir tekstil atölyesinde çalıştığı tespit edildi. Emniyet güçlerinin soruşturması çerçevesinde devam eden operasyonlarında gözaltına alınan şüpheli sayısı 50'ye yükseldi.

Gözaltına alınalar arasında şüpheli Suriye uyruklu Ahlam Albashır'ı Yunanistan'a, firari şüpheli B.H'yi de Bulgaristan'a kaçırmak isteyen Ammar J. ile Ahmed J. adlı 2 kardeşin de bulunduğu öğrenildi.