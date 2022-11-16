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Gündem İstiklal Caddesi'ni kana bulayan teröristin gül aldığı çiçekçi konuştu: Para üstünü almadı
Gündem

İstiklal Caddesi'ni kana bulayan teröristin gül aldığı çiçekçi konuştu: Para üstünü almadı

Taksim İstiklal Caddesi'ni kana bulayan teröristin gül satın aldığı çiçekçi Eyüp Kızılaev teröristin para üstünü kabul etmediğini ve hem Arapça hem İngilizce konuştuğunu söyleyerek o gün yaşadıklarını anlattı.

Yeniakit Publisher
2022-11-16 19:58:00 - 2022-11-16 20:21:39

Taksim İstiklal Caddesi'nde bombalı saldırı gerçekleştiren terörist Ahlam Albashir'in elindeki güllerden birini kendisinden aldığını öne süren çiçekçi Eyüp Kızılaev, para üstünü almayan teröristin hem Arapça hem İngilizce konuştuğunu söyledi.

İstiklal Caddesi'ndeki saldırıyı gerçekleştiren kadın terörist Ahlam Albashir'in kaçarken elindeki güller dikkat çekmişti. Teröristin elindeki güllerden birini oturduğu bankta yanına gelen çiçekçi kadından aldığı belirtildi. Diğer gülü ise Taksim Meydanı'nda bulunan çiçekçinin sattığı öne sürüldü.

Para üstünü kabul etmedi

Polisin ifadesine başvurduğu çiçekçi Eyüp Kızılaev, "Saat 15.00-15.30 arası civarındaydı. Arkadaşımla birlikte içeride oturuyordum. Önce gelip çiçeğe baktı. 'How much' dedi. Benden çiçeği istedi, ona bir tane gül verdim bana 50 lira verdi. Kendisine 10 lira para üstü verecektim ama kabul etmedi. Sonra Arapça konuştu benimle, gerek yok anlamında 'Halas' dedi. Gülü aldı gitti. Burası turistlik bir yer olduğu için normalde buraya çeşit çeşit insan gelir. O gözle baktığımız için farklı bir şey göremedik. Sonuçta alnında yazmıyor. Bu şekilde yanımıza kadar sokuluyorlar aslında bizim de can güvenliğimiz yok" şeklinde konuştu.

"Arapça ve İngilizce konuştu"

Kızılaev, teröristin kendisiyle Arapça ve İngilizce konuştuğunu ifade ederek, "Kıyafeti normaldi, başı kapalıydı türban takmıştı. Zaten o kadar dikkat etmedik. Zaten bütün kamera kayıtlarında var. Benden sadece bir gül aldı. Hem Arapça hem İngilizce konuştu. Para üstünü almayınca Arapça 'Halas' dedi. Ben o an içeride telefonla uğraşıyordum. Normalde müşteriler geldiği zaman detaylı sorarlardı bu fiyat konusu dışında çok bir şey sormadı" dedi.

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Yorumlar

Leyl.....

Halas! Yeter, tamam, bitti demek! Yani kalsin manasinda..

Leyl.....

Zamani yok.. Cunku zamana ayarli. Kimseyi bekleyecek zamani yok. Tam 4 dk icinde kacmak zorunda o yuzden ayaginda o garip asker postallari ve bir kamuflaj askeri kiyafet var.. Gercekde tesetturlu biri degil...
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