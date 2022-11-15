İstiklal Caddesi'ne çiçek bırakırken gülüştüler! İYİ Partililere vatandaştan tepki: Utanın be

İstiklal Caddesi'nde meydana gelen terör saldırısında hayatını kaybedenler, karanfiller ile anıldı.

Bölgeye giden pek çok parti gibi İYİ Parti heyeti de alana çiçek bıraktı.

Fakat İYİ Parti heyetinin çiçek bıraktığı sırada kendi arasında gülüşmesi vatandaşın tepkisine neden oldu.

İYİ Partililerin sabahtan beri güldüğünü belirten vatandaş, "Utanın be... Bugün ağlanır, gülünür mü? Yüreğimiz yanmış siz orada gülüyorsunuz. Lokum yiye yiye buraya geliyorsunuz. Ayıptır ya bugün gülmeyin." dedi.