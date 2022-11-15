  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem İstiklal Caddesi'ne çiçek bırakırken gülüştüler! İYİ Partililere vatandaştan tepki: Utanın be
Gündem

İstiklal Caddesi'ne çiçek bırakırken gülüştüler! İYİ Partililere vatandaştan tepki: Utanın be

İstiklal Caddesi'nde bombalı saldırının yaşandığı bölgeye çiçek bırakan İYİ Parti heyeti kendi arasında gülüşünce vatandaşın tepkisini çekti. Vatandaş, "Sabahtan beri hepiniz gülüyorsunuz. Utanın be... Bugün ağlanır, gülünür mü? Yüreğimiz yanmış siz orada gülüyorsunuz. Lokum yiye yiye buraya geliyorsunuz. Ayıptır ya bugün gülmeyin." dedi.

Yeniakit Publisher
2022-11-15 20:54:00 -

İstiklal Caddesi'nde meydana gelen terör saldırısında hayatını kaybedenler, karanfiller ile anıldı.

Bölgeye giden pek çok parti gibi İYİ Parti heyeti de alana çiçek bıraktı.

Fakat İYİ Parti heyetinin çiçek bıraktığı sırada kendi arasında gülüşmesi vatandaşın tepkisine neden oldu.

İYİ Partililerin sabahtan beri güldüğünü belirten vatandaş, "Utanın be... Bugün ağlanır, gülünür mü? Yüreğimiz yanmış siz orada gülüyorsunuz. Lokum yiye yiye buraya geliyorsunuz. Ayıptır ya bugün gülmeyin." dedi.

Emniyet'ten İstiklal Caddesi'ndeki teröriste dair açıklama
Emniyet'ten İstiklal Caddesi'ndeki teröriste dair açıklama

Gündem

Emniyet'ten İstiklal Caddesi'ndeki teröriste dair açıklama

İstiklal Caddesi'ndeki patlamayı gerçekleştiren kadın teröristi gören mahalleli: Dün gayet sakindi!
İstiklal Caddesi'ndeki patlamayı gerçekleştiren kadın teröristi gören mahalleli: Dün gayet sakindi!

Gündem

İstiklal Caddesi'ndeki patlamayı gerçekleştiren kadın teröristi gören mahalleli: Dün gayet sakindi!

Teröristbaşı Duran Kalkan İstiklal Caddesi'ndeki kalleş saldırıyı aylar önce böyle itiraf etmiş!
Teröristbaşı Duran Kalkan İstiklal Caddesi'ndeki kalleş saldırıyı aylar önce böyle itiraf etmiş!

Gündem

Teröristbaşı Duran Kalkan İstiklal Caddesi'ndeki kalleş saldırıyı aylar önce böyle itiraf etmiş!

İstiklal Caddesi'ndeki ağaç ve beton saksılar kaldırıldı
İstiklal Caddesi'ndeki ağaç ve beton saksılar kaldırıldı

Yerel

İstiklal Caddesi'ndeki ağaç ve beton saksılar kaldırıldı

İstiklal Caddesi'ni kana bulayan terörist elindeki gül ile ne mesajı vermek istedi? İşte uzmanların yorumu...
İstiklal Caddesi'ni kana bulayan terörist elindeki gül ile ne mesajı vermek istedi? İşte uzmanların yorumu...

Gündem

İstiklal Caddesi'ni kana bulayan terörist elindeki gül ile ne mesajı vermek istedi? İşte uzmanların yorumu...

İstiklal Caddesi'ni kana bulamışlardı! Patlama sonrasına ait yeni görüntüler ortaya çıktı
İstiklal Caddesi'ni kana bulamışlardı! Patlama sonrasına ait yeni görüntüler ortaya çıktı

Gündem

İstiklal Caddesi'ni kana bulamışlardı! Patlama sonrasına ait yeni görüntüler ortaya çıktı

7
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

söz

imamoğlu saksıyı çalıştırın diye dalga geçer soros-feto nun partisi kahkaha atar ne diyelim allah topunu belasını tez vakitte versin inşallah

İpleri başkasının elinde olunca böyle azarlar

Şehidin bacısına söven, bebek katilleri ile kahvaltı yapmak isteyenlerden ne beklenirdi. 
TÜM YORUMLARA GİT ( 7 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23