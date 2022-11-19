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Gündem İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısında hayatlarını kaybettiler! İsimleri yaşatılacak
Gündem

İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısında hayatlarını kaybettiler! İsimleri yaşatılacak

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, 13 Kasım’da İstiklal Caddesi’ndeki terör saldırısında yaşamını yitirenlerin isimlerini ilçede yaşatacaklarını söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-11-19 18:17:00 -
İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısında hayatlarını kaybettiler! İsimleri yaşatılacak

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, 13 Kasım’da İstiklal Caddesi’ndeki terör saldırısında yaşamını yitirenlerin isimlerini ilçede yaşatacaklarını söyledi.

İstiklal Caddesi'nde, bombalı terör saldırısının yaşandığı alanda AA muhabirine açıklama yapan Yıldız, olayda 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 81 kişinin de yaralandığını hatırlattı.

Yıldız, "Burada şehit olan insanlarımız, yavrularımız, bebeklerimiz var. Beyoğlu Belediyesi olarak onların isimlerini meydan, çocuk bahçesi, kültür ve sanat merkezi gibi yerlere vereceğiz. Beyoğlu'nda çocuk bahçeleri açıyoruz. Bu yerlere şehit çocuklarımızın isimlerini vereceğiz inşallah." dedi.

İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısında 38 yaşındaki Arzu Özsoy ve 15 yaşındaki kızı Yağmur Uçar, 34 yaşındaki Yusuf Meydan ve 9 yaşındaki kızı Ecrin, 40 yaşındaki Adem Topkara ve 27 yaşındaki eşi Mukaddes Elif Topkara hayatını kaybetmişti.

İstiklal Caddesi’nde teröre ortak tepki

Öte yandan, bombalı saldırının yaşandığı alana ziyaretler sürüyor. Yenilenen platforma vatandaşlar, yerli ve yabancı turistler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri karanfiller bırakıyor. Terörün kınandığı olay yerinde bazı vatandaşlar dua ederek, hayatını kaybedenleri anıyor.

İstanbul Erzurum Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Ahmet Yanık, alanda yaptığı açıklamada, "Burada bu menfur saldırıyı planlayanlar her ne mesaj vermek istiyorsa, bilsinler ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti çok büyüktür ve yüce Türk milleti, onun arkasında dimdik sağlam durur. Onlar da nasıl alıyorlarsa bu mesajı öyle alsınlar." ifadelerini kullandı.

Doğu ve Güneydoğu Kültür Sanat Derneği Başkanı Fuat Bodur ise terörle mücadeledeki kararlı duruşları dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü başta olmak üzere devlet kurumlarına teşekkür ettiklerini söyledi.

Bodur, "Bizim adımız Diyarbakır, bizim adımız Mardin, soyadımız Türkiye." dedi.

Terör saldırısını kınayan Tüm Sivil Toplum Kuruluşları 81 İl Platformu Kadın Kolları Genel Başkanı Derya Züleyha Yılmaz da “Dün olduğu gibi bugün de insanı ve insanlığı katleden canavar ruhlu bu şeytani hainler şunu bilsinler ki vatanımıza, milletimize, değerlerimize yapılan en ufak bir saldırı veya bir ihanet 85 milyonun birliğini, dirliğini, kardeşliğini bozmamıştır ve bozamayacaktır” diye konuştu.

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