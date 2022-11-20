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Gündem İstiklal Caddesi'ndeki saldırıda sıcak gelişme
Gündem

İstiklal Caddesi'ndeki saldırıda sıcak gelişme

Beyoğlu'ndaki terör saldırısına ilişkin Ahlam Albashır ve firari şüpheli Bilal Hassan'ın illegal yollarla Türkiye'ye geçmesine yardım ettikleri tespit edilen 2 şüpheli tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2022-11-20 18:01:00 -
İstiklal Caddesi'ndeki saldırıda sıcak gelişme

İstiklal Caddesi'ni kana bulayan terör saldırısı ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

Saldırıya ilişkin Ahlam Albashır ve firari şüpheli Bilal Hassan'ın illegal yollarla Türkiye'ye geçmesine yardım ettikleri belirlenen 2 şüpheli tutuklandı.

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