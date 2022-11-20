İstiklal Caddesi'ndeki saldırıda sıcak gelişme
Beyoğlu'ndaki terör saldırısına ilişkin Ahlam Albashır ve firari şüpheli Bilal Hassan'ın illegal yollarla Türkiye'ye geçmesine yardım ettikleri tespit edilen 2 şüpheli tutuklandı.
İstiklal Caddesi'ni kana bulayan terör saldırısı ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.
Saldırıya ilişkin Ahlam Albashır ve firari şüpheli Bilal Hassan'ın illegal yollarla Türkiye'ye geçmesine yardım ettikleri belirlenen 2 şüpheli tutuklandı.
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