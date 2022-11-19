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Gündem İstiklal Caddesi'ndeki saldırıda sıcak gelişme
Gündem

İstiklal Caddesi'ndeki saldırıda sıcak gelişme

Beyoğlu İstiklal Caddesi’ndeki terör saldırısı ile ilgili şahıslara yardım ve yataklık yaptığı tespit edilen 8 kişi daha gözaltına alınırken, emniyetteki ifadesi tamamlanan 1 şüpheli şahıs adliyeye sevk edildi. Gözaltına alınan zanlılardan önceki gün Azez’de yakalanan PKK/YPG üyesi ‘Hüsam’ kod adlı teröristin sorgusunun sorgusunun devam ettiği öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2022-11-19 14:07:00 - 2022-11-19 14:15:33

Beyoğlu İstiklal Caddesi’ndeki terör saldırısı ile ilgili şahıslara yardım ve yataklık yaptığı tespit edilen 8 kişi daha gözaltına alınırken, emniyetteki ifadesi tamamlanan 1 şüpheli şahıs adliyeye sevk edildi. Gözaltına alınan zanlılardan önceki gün Azez’de yakalanan PKK/YPG üyesi ‘Hüsam’ kod adlı teröristin emniyetteki sorgusunun devam ettiği öğrenildi.

Beyoğlu’nda bulunan İstiklal Caddesi üzerinde gerçekleşen bombalı saldırıyı gerçekleştiren kadın terörist Ahlam Albashir ve beraberindeki 16 PKK/YPG üyesi tutuklanmıştı. Menfur saldırıya ilişkin yürütülen soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Saldırıyı gerçekleştiren şahıslara yardım ve yataklık yaptığı tespit edilen T.A., S.G., M.E.Y., M.E.A, H.A., H.A., S.C. ve H. A/K H.A., olmak üzere toplam 8 şüpheli polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Öte yandan, gözaltına alınanlar arasında önceki gün Suriye’nin Azez kentinde yakalanan ‘Hüsam’ adlı PKK/YPG üyesinin de bulunduğu ve emniyetteki sorgusunun devam ettiği, gözaltına alınan şüphelilerden birinin ise emniyetteki ifadesinin tamamlanarak adliyeye sevk edildiği öğrenildi.

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Yorumlar

oflu baba

OMRU BEYOGLUNDA GECMIS BIR INSANIM BEYOGLUNUN ARKA SOKAKLARINDA O KADAR COK PKK,LI HDP,LI VATAN HAINI VARKI SURIYEDE VE KANDILDE BU KADAR COK PKK,LI YOKTUR .BEYOGLUNUN ARKA SOKAKLARINA BIR OPERASYON TERTIPLEYIN INANINKI BIR COK VATAN HAINI S.SIZ YAKALARSINIZ.
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