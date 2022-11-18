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Gündem Terörist Ahlam Albashir tutuklandı
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Terörist Ahlam Albashir tutuklandı

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde meydana gelen bombalı terör saldırısının şüphelisi Ahlam Albashir’in de aralarında bulunduğu 17 zanlı sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yeniakit Publisher
2022-11-18 06:55:00 - 2022-11-18 07:45:28
Terörist Ahlam Albashir tutuklandı

Beyoğlu'nda bulunan İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım 2022 günü bombalı bir terör saldırısı gerçekleşmiş, olayda ikisi çocuk 6 kişi yaşamını yitirirken 81 kişi de yaralanmıştı.

Olaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, bombayı beton saksı kenarına yerleştirdiği iddia edilen şüpheli Ahlam Albashir, saklandığı evde yakalanarak gözaltına alınmıştı. Öte yandan, terör saldırısıyla bağlantılı olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan 51 şüpheliden olayla irtibatı olmadığı belirlenen 2 kişi emniyetten serbest bırakılmıştı.

Aralarında Albashir'in yanı sıra eylemin lojistik boyutunda kilit rol oynadığı iddia edilen Ammar Jarkas ile Ahmed Jarkas'ın ve Albashir'i Taksim'e götürdüğü öne sürülen Yasir El Korali'nin de bulunduğu 49 şüphelinin sabah saatlerinde emniyetteki işlemleri tamamlanmış, işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edilmişti.

Adliyeye sevk edilen şüpheli Ahlam Albashir'in çıkarıldığı savcılıkça ifadesinin alınmasına 11.30 sıralarında başlanırken, tüm şüphelilerin ifade işlemleri için 29 Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi. Şüphelinin ifadesi vermesi ise 16.00 sıralarında son buldu.

Yaklaşık 4 buçuk saat süren ifadenin ardından şüpheli Albashir, çıkarıldığı savcılıkça 'devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak’ suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi sulh hakimliğine sevk edildi.

Albashir'in de aralarında bulunduğu 17 şüphelinin bir kısmının ayrıca ‘kasten öldürme’, ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ ve ‘kasten yaralama’ gibi çeşitli suçlardan tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edilirken, 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmaları talebiyle nöbetçi hakimliğe gönderildi. Öte yandan 29 şüphelinin ise sınır dışı edileceği öğrenildi.

Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen 17 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilirken 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Yorumlar

İdam

İdam olmalı bunlar başka türlü durmaz..bitmez..caydrıcı ceza

123

İstiklal caddesindeki patlama geçen senelerdeki ankara garinin olayı, urfadak patlama, uğur mumcunun ölumu bitlis paşanın ölümü, ozalın ölümü bahtiyar paşanın ölümü bunlar ve benzerini hepsi bir yerden emir verilen olaylardır, Allah onlara lanet etsin, Allah ölenlere af ailelerine sabır versin,
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