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Gündem İstiklal Caddesi'nde yeni önlemler: Banklar kaldırıldı
Gündem

İstiklal Caddesi'nde yeni önlemler: Banklar kaldırıldı

İstiklal Caddesi'nde yaşanan terör saldırısının ardından banklar kaldırıldı.

Yeniakit Publisher
2022-11-14 10:59:00 -
İstiklal Caddesi'nde yeni önlemler: Banklar kaldırıldı

Özel Harekat ve Çevik Kuvvet polislerinin nöbet tuttuğu İstiklal Caddesi'nde bulunan banklar Beyoğlu Belediyesi ekiplerince kaldırıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Beyoğlu Belediyesi ekiplerinin temizlik çalışmalarının ardından İstiklal Caddesi yeniden yayaların kullanımına açıldı.

İstiklal Caddesi, dün 16.20'de meydana gelen patlamanın ardından emniyet ekiplerinin aldığı güvenlik tedbirleri kapsamında yayaların kullanımına kapatılmıştı.

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Yorumlar

DRSNN

O BANKLARI HANGİ BEYİNSİZ KOYDU ÖKÜZLER

gençtürk

O bankları oraya kim koyduysa sorumlusuda odur.
TÜM YORUMLARA GİT ( 7 )
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